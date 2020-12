Generalitat demana al Govern que garantisca el tancament de la Comunitat: "Està tancada per a tothom, migrant o no"

En la roda de premsa després del ple del Consell, preguntada per l'arribada de migrants des de Canàries, ha demanat "no convertir açò en un problema" i ha puntualitzat que "encara no s'ha produït una arribada organitzada" de migrants des de Canàries encara que hagen arribat vols.

Oltra ha destacat que la Generalitat ha traslladat la seua petició que es complisca el tancament perimetral "al més alt nivell", per part de Puig, i que ho garantisquen les forces i cossos de seguretat de l'Estat. "Si no es pot entrar amb cotxe a la Comunitat, tampoc es pot entrar amb avió", ha il·lustrat, i s'ha preguntat si resulta que "el que té un bitllet sí pot entrar".

Per tant, "el tancament perimetral s'ha de respectar; no solament de persones migrants que venen de Canàries, sinó de qualsevol persones no migrants que vinguen de Canàries, de la Corunya o d'on siga".

També ha recordat que les forces i cossos de seguretat de l'Estat són les que tenen competències en aeroports i no la unitat adscrita de Policia Nacional. Per tant, "el tancament perimetral ho ha de garantir el Govern".

La també consellera de Polítiques Inclusives ha assegurat que estan en contacte amb la Secretaria d'Estat de Migracions des del 18 de novembre davant la previsió d'una "arribada organitzada" de migrants des de Canàries, una cosa que encara esperen i que segons ella encara no s'ha produït.

"Si hi ha hagut un desplaçament no organitzat, és competència del Govern", ha remarcat preguntada per la possibilitat que hi haja hagut desplaçaments al marge dels previstos i que s'hagen organitzat per màfies.

Sense voler "valorar especulacions", ha posat l'accent que els migrants són "les primeres víctimes" de les màfies, la qual cosa "se sol traduir normalment en explotació sexual i laboral i tràfic d'éssers humans". "Se'ls sotmet a patiments absolutament inenarrables, sobretot a les dones", ha lamentat.

Oltra ha garantit que combatre açò és una prioritat de qualsevol administració pública i ha confiat que "el Govern, davant la gravetat de l'existència de màfies, no solament en aquest cas si no en general, actuarà amb tota la contundència de l'Estat de Dret perquè el tràfic és un delicte que vulnera la dignitat humana fins a limites inimaginables".

I ha defès que no ha de generar ni rebuig ni xenofòbia "l'arribada d'unes persones que fugen de situacions que per a nosaltres són inimaginables".

Davant aquesta situació, ha promès que la Generalitat seguirà amb la seua política d'acolliment i de "solidaritat i empatia" i que col·laborarà amb el Govern en l'acolliment de qualsevol persona per a "pal·liar la crisi humanitària de Canàries". Ha posat com a exemple l'arribada del buc 'Aquarius' a València, el 2018 amb 629 migrants a bord, per a ressaltar el paper de mediació del govern valencià.

120 PLACES D'ACOLLIMENT AMPLIABLES

D'altra banda, la vicepresidenta ha explicat que el Consell ha oferit al Govern d'Espanya 120 places d'acolliment "ampliables segons les necessitats" davant "la pressió que pateix Canàries". No obstant açò, ha incidit que aquests trasllats "encara no s'han realitzat" en aquests termes, i que informaran quan es produïsquen per aquesta via.

En aquest sentit, ha assenyalat que la Secretaria d'Estat de Migracions i la Direcció general d'Igualtat en la Diversitat de la Generalitat porten setmanes treballant en aquest trasllat, per al qual la Generalitat oferirà la manutenció i allotjament, i el Govern d'Espanya finançaria les places i l'acompanyament a les persones migrants, que arribaran amb una PCR negativa. "L'atenció i la instal·lació estarien també assegurades", ha afirmat.

La vicepresidenta ha puntualitzat que, si bé el primer acolliment és competència del Govern d'Espanya, la comunitat autònoma té competències sobre l'assistència sanitària, els servicis socials o l'escolarització quan fora necessària. Així, les places de la Generalitat estarien "al marge de les quals el propi Govern d'Espanya té en el cas del primer acolliment".

"Nosaltres sempre anem a dur a terme les nostres polítiques d'acolliment, de solidaritat i empatia de manera organitzada. De manera solidària, col·laborarem amb el Govern d'Espanya en tot el procés d'acolliment, en les necessitats que el Govern puga plantejar", ha agregat.