Lily Collins ('Emily in Paris') confiesa cómo fue su pedida de mano: en un 'road trip' y sin testigos

Uno piensa en la pedida de mano de una estrella de Hollywood y se puede imaginar de todo, desde hacer algo tan típicamente americano como en un estadio o incluso cerrar la torre Eiffel. Sobre todo esta última tendría sentido al tratarse de Lily Collins, que ha cautivado a millones de usuarios de Netflix en su serie Emily in Paris, pero nada más lejos de la realidad.

Fue el pasado septiembre cuando la actriz de 31 años dio a conocer, no sin cierta sorpresa entre sus seguidores (actualmente tiene más de 22 millones en Instagram), que se había comprometido con su novio, el director de cine Charlie McDowell, de 37.

La intérprete de la recientemente estrenada Mank y el realizador detrás de títulos como The One I Love, The Discovery o la futura Gilded Rage (que le unirá a su prometida y a los actores Bill Skarsgård y Christoph Waltz en un thriller) dejó varias fotografías y vídeos de lo que había sido "la felicidad más pura" que jamás había vivido y que no podía esperar "a pasar la eternidad" con él, entre cuyas exparejas podemos encontrar a otras celebrities como Emilia Clarke, Rooney Mara o Phoebe Tonkin.

Ahora, la hija de Phil Collins ha concedido una entrevista a la edición estadounidense de la revista Vogue en la que ha explicado todos los detalles de cómo fue su pedida de mano, la cual desvela que llevaba mucho tiempo esperando porque está segura de que es el hombre de su vida.

"Fue totalmente surrealista. Fue una sorpresa total y puedes darte cuenta por mi cara: No soy tan buena actriz", ha bromeado Lily Collins, que tiene entre sus próximos proyectos el drama circense Halo of stars. "Supe desde el principio que quería estar con él, pero no sabía cuándo iba a pasar", ha reconocido.

Tal y como ella misma lo narra, las fotografías están tomadas en el lugar donde se produjo: en medio de la nada, sin testigos (más allá de su mascota), mientras realizaba un road trip, y que se pararon y, en mitad de un día normal, pues los viajes por carretera les encantan a ambos, se produjo el compromiso.

"Estábamos en un viaje por carretera, que nos encanta hacer con nuestro perrito, y él lo planeó todo. No había ningún ser humano en varios kilómetros a la redonda. Fue muy hermoso y ahora estoy comprometida y ya planificándolo todo. Estoy muy emocionada", ha narrado.