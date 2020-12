Cvirus.- Cabrera, ante la apertura de medidas: "Nos tendremos que fajar a fondo para evitar aglomeraciones"

"Habrá días con mucho público en las calles y nos tendremos que fajar a fondo para evitar aglomeraciones", ha dicho Cabrera tras ser preguntado por el operativo en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del gobierno local por parte del edil de Cs Miguel Ángel Aumesquet, que ha valorado las medidas puestas en marcha hasta la fecha.

En este marco, Cabrera señala que a las señalizaciones en las calles más céntricas, algunas de las cuales han pasado a tener sentido único para los peatones, se une la instalación de visores y cámaras, así como un dron especializado "que da una imagen más directa e instantánea de la realidad".

Así, señala que las medidas han funcionado "correctamente" en una fase en la que "ha habido presencia de ciudadanos pero no aglomeraciones de personas", con el cierre de comercios y bares a las 18,00 horas. "Sí se espera que sean mayores las concentraciones conforme avancen las navidades y las compras en esta época del año", señala. Ante ello, se cuenta con un dispositivo de Policía Local "importante" y coordinado con la Policía Nacional, que además se irá adecuando a la situación existente conforme avance.

ACCIONES EN EL CEMENTERIO

Por otra parte, el concejal de Vox Gonzalo García de Polaviejaha hecho mención a las situaciones de "tensión" que asegura que se generan en el cementerio ante las restricciones por la Covid y pregunta a Cabrera si es factible atender a la petición del servicio de cementerio de que haya una pareja de Policía Local en las horas de mayor afluencia, añadiendo la situación en unos alrededores donde son "habituales" las lunas rotas de los vehículos y las "extorsiones" en el aparcamiento.

Al respecto, Cabrera ha indicado que no se le ha trasladado esa situación desde el servicio pero se interesará por ello, subrayando que "cada vez que se ha solicitado se ha acudido". "Sería factible, pero ahora mismo no está en el pensamiento de este delegado. No vamos a poner policía local para esa tarea y suplantar lo que hace la seguridad privada", añade, tras lo que ha insistido en que abordará el asunto.