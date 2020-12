"Me han expropiado mi derecho a trabajar", dice el hostelero que lleva 15 días protestando en una caja

En su intervención, 'Titi' se ha dirigido directamente al Ejecutivo y a su presidente, el socialista Adrián Barbón, a quien le ha exigido soluciones para un sector que lleva cerrado desde el 3 de noviembre. "Me han expropiado mi empresa y mi derecho a trabajar", ha dicho 'Titi' en su comparecencia telemática, recordando que cuando un Gobierno expropia algo está obligado a pagar por ello.

"Solo pido que me ayuden con los gastos fijos, no quiero beneficios", ha dicho 'Titi", que ha calificado la situación de "catástrofe" y ha dicho que las medidas anunciadas por Barbón de una apertura limitada para el próximo lunes no es más que un "cierre encubierto".

'Titi' ha dicho que protesta de la manera que lo hace por responsabilidad. "Cuando hay una catástrofe, los que tenemos responsabilidades no tenemos horario", ha lamentado, añadiendo que nadie del Gobierno le ha ofrecido estos días ni un vaso de agua.

Ha comentado que la única solución que les ofrece es que recurra a un crédito del ICO, pero ha tildado ese préstamo como "una telaraña que te atrapa y no te deja salir". Así, ha instado a los políticos que devuelvan ahora sus salarios para paliar la situación y que sean ellos los que pidan un crédito ICO.

Además de 'Titi' han comparecido en la Junta General representantes de distintos sectores, como el vicepresidente de la patronal de hostelería Otea, que ha reclamado un impulso económico por parte de la Administración.

El presidente de Hostelería con Conciencia, David Sampedro, ha exigido al Gobierno asturiano que trabajen con ellos para el reparto de los 100 millones del fondo COVID. Ha lamentado la situación que atraviesan los profesionales y autónomos afectados por los cierres. "Se les tiene que caer la cara de vergüenza", ha dicho en un mensaje dirigido al Principado, después de criticar la "parsimonia" de la alcaldesa de Gijón, Ana González, hacia el sector.

También ha comparecido el presidente de la Asociación Comercio de Oviedo, Ignacio del Río, quien ha resaltado la importancia de un plan de digitalización en el sector y ha advertido que las pérdidas medias por comercio ya son de unos 15.000 euros.