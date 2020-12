Efrén Reyero deja la puerta abierta a la reconciliación con Marta López

Efrén Reyero se sinceró este jueves en La casa fuerte sobre su ruptura con Marta López, quien esta semana confesó sentirse "reventada" por la situación. El modelo admitió que su expareja estaba más afectada de lo que él pensaba y que sería posible llegar a la reconciliación.

Jorge Javier Vázquez le preguntó al concursante sobre sus sentimientos por la tertuliana: "Yo a Marta la quiero y la he querido mucho. Enamorado... Cuando empezé a sentir algo más que quererla se nos confinó y hubo un distanciamiento que no llegó a cuajar todo. La quiero porque son 12 años de amistad y cuatro meses de pareja muy intensos".

Asimismo, Reyero y López no están en el mismo punto. "Ella sí se enamoró de mí. Noté un cambio desde su última operación, se dio cuenta de que estaba enamorada de mí", explicó el rostro de Myhyv en elreality.

"Si la veo igual caigo. No la he vuelto a ver, que la quiero lo tengo claro y no la olvido, en la casa hablo de ella", confesó, entonces, el modelo. Al parecer, ambos tienen una conversación pendiente para aclarar sus diferencias. De hecho, su supuesto acercamiento a Isa Pantoja (con trío junto con Kiko Jiménez incluido) es uno de los temas que se abordan en estos días en los platós de Mediaset.