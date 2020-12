El Parlamento, con apoyo del cuatripartito, avala el cumplimiento del REF en los PGE

La Cámara rechazó un informe en sentido contrario presentado por los grupos de la oposición, y aunque reconoce que hay modificaciones en el IVA -y su posible afección al Igic-, en el cambio de criterios del descuento para residentes y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sostiene que no hay alteraciones significativas del REF.

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino (Cs), ha comentado que los derechos de Canarias en el REF "no se negocian" y los PGE "no respetan" algunas cuestiones "esenciales", subrayando que el Ejecutivo "ha estado poco fino en su análisis" pues no computa los 200 millones del extracoste energético, lo que puede poner en peligro el suministro en las islas.

Espino, que ha buscado sin éxito un receso para lograr un acuerdo, ha apuntado que el incumplimiento de partes del REF se discuta en la comisión mixta Canarias-Estado y apelado a la "responsabilidad" de la Cámara en defender los intereses de los canarios. "Las leyes no se negocian, se cumplen", ha indicado.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que Canarias "no puede permitirse un año más" un presupuesto prorrogado y las nuevas cuentas son "vitales" para impulsar la recuperación económica del archipiélago, y ha defendido que no hay una "afección real" al REF aunque sí ha alertado del cambio de criterio en la bonificación al transporte de pasajeros y el cambio en el texto refundido de la ley de marina mercante y puertos del Estado, que "perjudica" a Canarias frente a Baleares.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que el REF "podría ser un instrumento importante" para combatir la pobreza en las islas pero lo que ha ayudado a contener la crisis es el "escudo social" del Estado.

Ha pedido regular el cierre del Igic para evitar "aprovechamientos fraudulentos" y reivindicado la próxima aprobación de los PGE, pues permitirán que se despliegue el REF. "No hay incumplimiento alguno sino algunas modificaciones normativas", ha señalado.

Esther González (NC) ha comentado que el Estatuto de Autonomía fija la "bilateralidad" entre Canarias y el Estado y defendió aunque que no hay una gran "modificación normativa" del REF, está a favor de que se vuelva a la situación original del texto, sin las modificaciones.

EL PP CRITICA LA "DISCRIMINACIÓN" HACIA CANARIAS

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha comentado que los PGE "incumplen" el REF y el Estatuto e introducen modificaciones en torno al IVA, una restricción en las bonificaciones al desplazamiento de residentes, la disminución en más de 200 millones del sobrercoste energético y "solo en Canarias", la reducción de la bonificación al transporte marítimo y la exclusión de los no residentes.

"Es una discriminación a los canarios frente a los residentes en Baleares y un ataque a los turistas", ha agregado, criticando la "debilidad" y "falta de firmeza" del Gobierno regional ante los "atropellos" del Gobierno central con el archipiélago.

Además, ha advertido de que hay más de 200 millones en inversión menos en Canarias que en el último presupuesto de Rajoy, con tres millones menos del convenio de carreteras, incluso, que "han ido para Navarra".

"No tienen vergüenza diciendo que estos son los mejores presupuestos para Canarias", ha señalado.

Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, ha comentado que "es un día aciago" para las islas tras la aprobación del nuevo REF porque se sienta "un terrible precedente" que los PGE "vulneran y modifican" el documento, especialmente porque limita las ayudas y bonificaciones al transporte de residentes y la eliminación en las bonificaciones a las tasas aeroportuarias.

Ha dicho que los grupos del Gobierno "se han puesto firmes a toque de corneta" del Ejecutivo central porque advierten de los incumplimientos pero terminan avalando los PGE, que también "se olvidan" de algunos convenios y planes específicos para el archipiélago.

Dávila ha afeado a "falsos nacionalistas y sucursales de Madrid" que no defiendan los intereses generales de Canarias.

PSOE ACUSA A CC DE "MANOSEAR" EL REF

Iñaki Lavandera, del Grupo Socialista, ha comentado que el informe que solicita el Congreso es "preceptivo y no vinculante", al tiempo que ha lamentado la "falta de consenso" cuando históricamente había concitado el apoyo de la Cámara.

Ha pedido "coherencia y rigor" a la oposición porque la inversión en Canarias está por encima de la media nacional y recordado como el PP defendió que los canarios "viajaran con el certificado de empadronamiento en la boca".

Ha dicho que es "absurdo" que se ponga en riesgo el suministro eléctrico en las islas y criticado a Dávila por "retorcer" artículos del REF "siguiendo la escuela de Oramas", pues la modificación de tasas portuarias la solicitó la ropia Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

"Manosean y retuercen el REF de forma partidista", ha espetado a los nacionalistas, subrayando que los socialistas canarios no son "medianeros de Sánchez" y espera que en CC "no sean los voceros de Casado".