CSIF insta Sanitat a reforçar l'atenció de salut mental en els centres sanitaris

Per açò, ha considera "prioritari planificar ja millores" per a aquest servici de cara igualment a l'etapa postpandèmia. En eixe sentit, l'actualitat, salut mental és la "ventafocs" de la sanitat pública. Aquesta circumstància es materialitza en espais "totalment insuficients", amb especialistes compartint consultes o professionals de la mateixa unitat dividits en compartiments de diferents plantes en un centre de salut.

A més, ha constatat que la plantilla resulta "igualment escassa", amb manca d'"auxiliars administratius" i un nombre "massa reduït" de facultatius, psicòlegs, personal d'infermeria o treballadors socials en les unitats, que "no poden fer front, per exemple, a la demanda d'atenció domiciliària".

CSIF ha advertit que la situació s'ha agreujat amb els successius estats d'alarma, ja que, per exemple, els tallers, fonamentals per a la interacció entre determinats pacients amb patologies mentals, han sigut suspesos, la qual cosa "redunda en una pitjor atenció", mentre que les visites domiciliàries estan limitades a la mínima expressió, amb una hora d'atenció a la setmana per a pacients que requereixen de supervisió diària.

Per tot açò, ha exigit a Conselleria que pose els mitjans necessaris perquè la ciutadania reba una assistència adequada. En aquest sentit, li demana que complisca l'Estratègia Autonòmica de Salut Mental 2016-2020, que considera, per exemple que "sense salut mental no hi ha salut".

El sindicat insisteix en la dotació adequada de recursos per a "actuar ara i, sobretot, per a previndre un possible increment de l'atenció per malalties mentals que podria aflorar després de la pandèmia".