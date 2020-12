Sánchez se desmarca de las críticas de Podemos y rechaza que Felipe VI deba dar explicaciones por el emérito

Ni la Monarquía está en cuestión en España ni es oportuno exigir ningún tipo de explicación al rey, Felipe VI, por los problemas fiscales que afronta el rey emérito. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a trazar este viernes la línea entre a quién deben exigírsele las responsabilidades que estimen los tribunales o la Agencia Tributaria, al rey Juan Carlos, no a Felipe VI. También se han desmarcado como cabeza del Gobierno de las críticas de Podemos a la Corona.

"Las explicaciones no se dan con la palabra, sino con los hechos y Felipe VI ha trasladado una imagen de ejemplaridad y de actualizar los hábitos de una institución como la Corona a las exigencias de una sociedad democrática y avanzada en pleno siglo XXI", ha dicho Sánchez para exonerar al actual jefe del Estado de las situación de su padre. "Más que con la palara, con los hechos se está demostrando la forma de entender y ejercer la vida pública", ha insistido en Sánchez, que ha reiterado la defensa del PSOE del "pacto constitucional" que incluye la concepción del Estado como una "monarquía parlamentaria".

Sánchez ha hecho este comentario para alejarse una vez más de los mensajes en contra de la Monarquía que su socio de Gobierno, Podemos, ha vuelto a lanzar estos días con motivo del pago de casi 700.000 euros que ha hecho Juan Carlos I para regularizar su situación con Hacienda.

"Podemos y el PSOE somos dos partidos distintos, con culturas diferentes", se ha desmarcado Sánchez. Según ha recordado, el PSOE fue el "único partido" del proceso constituyente que presentó una enmienda para que España fuera una república, pero no hubo mayoría para sacarla adelante "y el PSOE asumió el pacto constitucional".

En rueda de prensa desde Bruselas tras el Consejo Europeo, Sánchez no ha querido pronunciarse sobre un eventual regreso de Juan Carlos I a España porque, ha dicho, eso le corresponde a Casa Real y no al Gobierno, pero ha recordado que no existen causas judiciales contra él y ha pedido que se respete la presunción de inocencia.

A lo que no se ha resistido, una vez más, es a replicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que para defender al rey emérito afirmó este jueves que "no todos somos iguales ante la ley". "El rey Juan Carlos no tiene más obligaciones que otro ciudadanos, tiene los mismos derechos, obligaciones y sobre todo las mismas obligaciones fiscales", ha dicho Sánchez "por algunas declaraciones que hemos escuchado por parte de alguna dirigente autonómica". "Las mismas, ni más ni menos, el principio de igualdad", ha reiterado Sánchez sobre unas palabras de Ayuso por las que horas después la presidenta madrileña se explicó en redes sociales.