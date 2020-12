Rafael Amargo, sobre el supuesto abandono de Blanca Romero: "Vendrá cuando tenga las vacaciones de su hijo"

Una semana después de su salida de prisión, Rafael Amargo ha comentado a los reporteros de Europa Press que los últimos días han sido bastante intensos. Además, el bailarín se ha visto aún más expuestos tras los rumores de que la actriz Blanca Romero habría decidido abandonar la obra de teatro Yerma, dirigida por Amargo.

"El que hace lo que siente gana, aunque pierda", expresaba Blanca Romero en su cuenta de Instagram hace unos días tras saltar la noticia de su supuesta marcha de la obra de Amargo.

Además, en esta misma red social, el coreógrafo habría dejado de seguir a la intérprete aunque, al ser preguntado acerca de ello, ha explicado: "Mentira, no tengo el teléfono por lo que no tengo la aplicación de Instagram abierta". Además, ha querido matizar que Romero "vendrá cuando tenga las vacaciones de su hijo". Sin embargo, inmediatamente después, el coreógrafo ha aclarado que no confirma la vuelta de la actriz al escenario del teatro para representar Yerma.

Rafael Amargo ya había pasado por el calabozo anteriormente

Según adelantó Socialité, un confidente habría revelado que el bailarín estuvo detenido en el año 2012, cuando rodó el programa Expedición Imposible de Cuatro, un concurso en el que participó con su exmujer, Yolanda Jiménez.

El propio coreógrafo ha confirmado el suceso en una entrevista con Europa Press: "Me tuvieron detenido. Era la una de la madrugada y hasta las siete de la mañana que llegó el juez, hablaban en árabe y yo no entendía nada". Finalmente, Amargo ha contado que el magistrado le reconoció y acabó metiendo "a la hija en La voz. Así que entré detenido y salí por todo lo alto".

El programa se rodó en Marruecos y, según ha explicado el espacio de Telecinco, Amargo fue detenido allí por las fuerzas de seguridad cuando llegó al aeropuerto marroquí. Los motivos de la detención fueron injuria a la corona, pues se había hecho pública la portada de Interviú en la que el coreógrafo posó completamente desnudo sobre un camello en el país africano.

El coreógrafo, que residía en España, pero tenía una vivienda en Marruecos, recibió una multa por este delito en el hogar marroquí, pero este no se debió enterar y, por ello, cuando puso un pie en el país lo llevaron detenido.

Amargo pasó dos días en el calabozo y, al parecer, solo pudo salir después de que el programa decidiera intervenir para poder seguir adelante con el concurso en el que iba a participar junto a Yolanda.