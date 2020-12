Las ONG reclaman "abordar las causas y no las consecuencias" tras la tragedia por el incendio de una nave en Badalona

El incendio en la nave de Badalona en el que han muerto tres personas ha provocado la indignación de entidades y ONG que achacan lo sucedido al "racismo institucional" que no permite "regularizar y dar una vida digna" a las personas migrantes sin papeles.

Montse Santolino, miembro del equipo técnico de la organización por la justicia global Lafede.cat, tacha la tragedia, sucedida durante el Día de los Derechos Humanos, de "terrible".

"Este caso es la tormenta perfecta de todas las vulneraciones y del racismo institucional de todas las administraciones, que, además, cuando pasan estas cosas, se pasan la pelota de unos a otros en lugar de asumir su parte de responsabilidad", señala.

"Racismo institucional"

Santolino explica que este "racismo institucional presente en todas las administraciones" se traduce en varias leyes e inacciones. En cuanto al Estado, la ley de extranjería, que "lo complica todo y no permite la regularización y, en consecuencia, la posibilidad de tener una vida digna, ya que condena a estas personas al no derecho".

Por otra parte, la Generalitat, "por la falta de políticas que garanticen el derecho a una vivienda digna" y, por último, los ayuntamientos, "cuyos servicios sociales no dan abasto y, además, no facilitan el empadronamiento, que es la puerta de entrada para acceder a servicios básicos".

"Lo sucedido es la consecuencia de haber privado a todas estas personas de derechos fundamentales"

En este sentido, la entidad SOS Racisme, emitió un comunicado este jueves en el que afirmaban que lo sucedido en la nave es "consecuencia directa de un sistema que vulnera los derechos de las personas migradas". Derechos humanos que, a su juicio, "las instituciones de todos los niveles han vulnerado y vulneran sistemáticamente".

"Los hechos sucedidos son la consecuencia de haber privado a todas estas personas de derechos fundamentales como el derecho a una vivienda digna, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etc.", denuncian.

Cuando la situación se cronifica

Tanto los vecinos de la zona como el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, han afirmado que la nave llevaba años ocupada. Por lo menos, desde 2008. Para Santolino, "es increíble que hayamos normalizado y aceptado que haya gente que viva en condiciones infrahumanas y sólo se actúe cuando pasa algo".

"Como si fuera normal que 100 personas vivan así mientras no generen problemas"

Critica las palabras de Albiol, quien, además de "criminalizar a estas personas", ha señalado que ya conocía la situación de la nave y que, en los últimos años, habían aumentado los problemas de convivencia. "Como si fuera normal que 100 personas vivan así mientras no generen estos problemas", lamenta.

Además, cuenta que esta situación ocurre en muchos otros municipios y que, en algunos casos, familias enteras con niños viven en estas condiciones. "El perfil actual del ocupa, como ha señalado la PAH, es una madre con hijos que, en algunos casos, incluso trabajando, no puede permitirse un alquiler. Esto no puede ocurrir, no lo podemos permitir. Y, si no se toman medidas para facilitar el acceso a la vivienda, la situación sólo puede ir a más".

Evitar que vuelva a ocurrir

Santolino señala que, para evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir, la solución debe ser estructural y no puntual cuando ocurre una desgracia. "Hay que abordar las causas y no las consecuencias", aclara.

Para abordar las causas, asegura que es necesario afrontar todo lo nombrado anteriormente sobre las administraciones, como modificar la ley de extranjería, asegurar el derecho a la vivienda, dotar de más recursos a los servicios sociales de los ayuntamientos y facilitar el empadronamiento.

"Ojalá esto que ha pasado, porque lamentablemente no se miran las problemáticas sociales hasta que ocurre una desgracia, sirva para dar una solución, no sólo a estas personas, sino a todas", reclama.