Lester reaparece tras su operación de nariz: "Ahora mismo no me duele nada"

Lester, exconcursante de La isla de las tentaciones, se sometió a una rinoplastia el pasado 29 de noviembre, una intervención de la que ha hablado por primera vez en su último vídeo de Mtmad, un post que incluye, además, una nueva bronca con su pareja, Patri.

"La verdad es que ahora mismo no me duele nada, ni ahora ni cuando salí de la operación", explica en la grabación, y añade: "La idea de operarme la nariz ha sido desde siempre. Yo nunca he estado cien por cien satisfecho con mi nariz".

En el comedor de su casa, el canario apunta que es "un poquito perfeccionista" y que, por ello, quería corregir esta parte de su rostro. Asimismo, admite que siente "miedo" a que el resultado no le guste, pues todavía se está recuperando.

"Yo siempre le decía a Marta que quería tener la nariz recta", admite, ya que su expareja siempre le "entendía" a la hora de hablar de su "complejo". Fue tras mencionar a la concursante de La casa fuerte cuando Patri, también presente en el vídeo, y Lester comenzaron a discutir.

La pareja se enfrenta por Marta Peñate

En el clip, Lester explica que le gustaría reencontrarse con Marta para tener una "conversación" después de once años de relación, lo que enfada a Patri. "No tienes por qué sentirte celosa y menos de Marta", se queja el canario.

La discusión acaba con la joven llorando y explicando que "siguen juntos" aunque han pasado "por todos los colores": "No es fácil porque es una relación que está expuesta y que la gente comenta pero yo estoy enamorada y le quiero mucho".

"Yo no gano dinero por estar con él y no nos han faltado oportunidades a ninguno para habernos ido con cualquiera pero hemos decidido estar juntos y tirar para adelante", zanja.