El alcalde de Badalona cree que el incendio en la nave lo provocó la luz pinchada y no una vela

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha señalado este viernes que, en su opinión, el incendio en la nave industrial donde murieron tres personas fue provocado por un problema en el cableado al tener los ocupantes "la luz pinchada". En declaraciones en Els Matins de TV3, ha dicho que, a su parecer, "es difícil" que una vela provocase lo sucedido, pero que serán Bomberos y Mossos quienes lo esclarezcan.

Más adelante, en rueda de prensa, Albiol ha señalado que la mayoría de ocupaciones "tienen la luz pinchada y eso es una bomba de relojería", por lo que ha pedido que se permita a los ayuntamientos actuar ante estos casos y acceder a los espacios ocupados y, así, "evitar cosas como lo que ha ocurrido".

"Espero que a raíz de esta desgracia se tome conciencia de que los ayuntamientos no podemos seguir atados de manos para actuar ante la ocupación ilegal, ya no sólo por los problemas de convivencia, sino por las condiciones infrahumanas en las que vive la gente. No puede ser que estas situaciones se eternicen", ha dicho, y ha añadido que, si los ayuntamientos siguen sin poder tomar medidas, "mañana volverá a pasar en otro espacio".

El derribo debe comenzar este viernes

Albiol ha explicado que, a petición de los bomberos, el derribo de la nave incendiada debe comenzar este mismo viernes. Para ello, el ayuntamiento ha activado un concurso urgente con cuatro empresas especializadas en la materia.

El alcalde ha añadido que el derribo comenzará por la parte más afectada por la nave, que se hundió durante el incendio. "Los bomberos no han podido acceder a ese espacio y no sabemos si, bajo las runas, puede haber cuerpos de personas", ha señalado.

Empadronamiento

Ante la pregunta de si es partidario de que las personas sin papeles puedan empadronarse, al ser esto la puerta para acceder a servicios básicos como la salud, Albiol ha respondido que él es partidario de que "se pueda empadronar de acuerdo a lo que dice la ley y que el padrón refleje la realidad más certera posible".

El alcalde ha asegurado que nueve personas que vivían en la nave incendiada, donde residían unas 100, estaban empadronadas.