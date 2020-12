Patricia Steisy sentencia a Aurah Ruiz: "Os sorprenderían las cosas que le ha hecho a su propia familia"

Patricia Steisy ha dejado clara su posición sobre el triángulo amoroso entre Aurah Ruiz, Jesé Rodríguez y la que fuera su amante, Rocío Amar: la andaluza considera que quien ha iniciado el conflicto es el exfutbolista, que la concursante deLa casa fuerte es capaz de perdonar sus infidelidades y que Amar no tiene la culpa de ello.

En su último vídeo de Mtmad, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa aclara que Amar y Ruiz fueran amigas no significa "nada" y considera que la novia de Rodríguez no es la "víctima" de esta historia: "Me hace mucha gracia porque decimos 'qué mala es Rocío que era su amiga', ¿y?".

"Lo primero, la otra amigas no tiene. Segundo, os sorprenderían las cosas que ella le ha hecho a su propia familia, que tela. Y tercero, ella perdona a su novio que es la persona que peor se ha portado con ella pero a su amiga no la perdona. Si perdonas a tu novio, perdona a tu amiga; con dos pares de cojones", se queja.

En la grabación, además, agradece que Amar le dedicara unos minutos para conversar sobre la situación: "Lo único que puedo decir es que muchas gracias a Rocío Amar por la entrevista que ha hecho en mi canal. Tienes las puertas de mi casa abiertas para ti siempre. Te entiendo muchísimo. Te apoyo muchísimo. Te doy millones de gracias y te entiendo tanto que, ojalá, se haga justicia".

"Voy a decir una cosa sobre Rocío: no la podéis juzgar. Ella está soltera y hace lo que le salga. La otra [Aurah Ruiz] le tiene que rendir cuentas a su pareja y ya se lo ha hecho. ¿Cómo se las ha rendido? ¡Volviendo con él! Ya queda claro que le importa una mierda que su novio le ponga los cuernos ya que no es la primera vez ni la última. Niñas podéis tirarle la caña que a ella no le importa y volverá con él siempre. No vais a romper una relación", zanja, contundente, en el vídeo.