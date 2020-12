Cultura.- Un documental recorda Concha Piquer en À Punt pel 30 aniversari de la seua mort

Aquest 12 de desembre es compleixen 30 anys des que se'n va anar la cantant i actriu valenciana, detalla la radiotelevisió pública autonòmica en un comunicat.

L'audiovisual fa un repàs detallat de la trajectòria professional de Piquer des dels inicis fins a la seua consagració i retirada, amb especial recalcament en la intervenció protagonista en la primera filmació sonora de la història, datada l'any 1923.

Aquesta breu pel·lícula de només 12 minuts, quatre anys anterior a 'El cantante de jazz' (en què la cantant també va col·laborar), on Concha Piquer canta un cuplet, una jota i un fado, va ser trobada en la biblioteca del Congrés dels EUA a Washington.

El descobridor va ser Agustín Tena, autor del guió d'aquest documental dirigit per Jorge M. Reverte. En ell, especialistes del món de la cobla i el cinema i cantants espanyols contemporanis com Martirio, Luis Eduardo Aute o Miguel Poveda evidencien amb els seus testimoniatges la influència posterior d'aquesta cantant única.

Concha Piquer va nàixer a València el 8 de desembre del 1906 i va faltar a Madrid el 12 de desembre del 1990. Descoberta pel mestre Manuel Penella, va passar cinc anys als Estats Units, on va rebre l'aplaudiment del públic dels teatres de Broadway.

En tornar, va protagonitzar diverses pel·lícules a París i Madrid, va omplir els escenaris nacionals i va crear la seua pròpia companyia. La ciutat de València li va dedicar un carrer i va convertir en museu la seua pròpia casa en el carrer de Ruaya, en el barri de Morvedre.

Allí es troben exposades les seues pertinences, com els coneguts baüls amb els quals va viatjar pel món amb els seus trages per a les actuacions, roba de llit i taula per a les cases que llogava quan anava de gira, així com botelles d'oli d'oliva que acompanyaven la Gran Senyora de la Cobla sempre que eixia d'Espanya.