Dinos cómo eres y te diremos cuál es la versión del Monopoly con la que siempre ganarás

Aunque los juegos de mesa triunfan durante todo el año, no hay sobremesa navideña que se entienda sin una buena partida que nos asegure risas (y alguna que otra discusión). Y es que no hay nada que maride mejor con una bandeja repleta de turrones, polvorones y, quizás, un poco de panetone (¡casero, por supuesto!) , que una propuesta cooperativa con la que demostrar que la unión hace la fuerza. Sin embargo, hay quienes no saben jugar sin competir y, por ello, prefieren optar por alternativas en las que dejarse la piel para intentar conseguir la victoria. De hecho, en el mercado podemos encontrar juegos de lo más variados, incluso algunos centrados en nuestras historias favoritas (como estas propuestas de Harry Potter).

Claro que, sí hay un juego de mesa que nunca pasa de moda y al que todos (algunos con más acierto que otros) hemos jugado, ese es el Monopoly. El clásico sobre operaciones inmobiliarias en el que gana quien sacar más rédito a sus calles, con casas y hoteles, sigue haciendo las delicias de mucho y llevando por la calle de la amargura a otros tantos, pues ganar (sin trampas) no siempre es sencillo. Pero, ¿y si te dijésemos que hay una versión especial para cada tipo de jugador? Competitivos, rápidos, malos perdedores, amantes de Disney... ¡si no os gusta el Monopoly es porque aún no conocéis la edición perfecta para vosotros! ¿Os animáis a descubrirla de la mano de El Corte Inglés?

¿Con qué Monopoly te quedas?

- Para los amantes de lo clásico: el de las calles de Madrid. El trepidante juego de las operaciones inmobiliarias es un clásico que nunca va a morir, aunque, eso sí, esta versión ha cambiado los peones por un patito de goma, un Tyrannosaurus Rex y un pingüino, entre otros.

El clásico con las calles de Madrid. El Corte Inglés

- Para los que no entienden el Monopoly... ¡sin trampas!Esta versión tramposa hará las delicias de aquellos que no podían evitar coger algún billete de más en el juego tradicional. De hecho, cuantas más reglas te saltes, ¡más posibilidades tendrás de ganar!

Monopoly Tramposo. El Corte Inglés

- Para los que no soportan perder, ¡una versión que premia al que peor lo hace!En este nuevo modo de juego de Monopoly, los perdedores podrán ganar fichas especiales y muchas ventajas dentro del juego.

Monopoly para perdedores. El Corte Inglés

- Para los que no resisten lar largas partidas del Monopoly. La versión Speed de este clásico juego propone una alternativa reducida (¡de 10 minutos!) de este divertido juego. Todos compran a la vez y luchan contra el crono para ser los compradores más veloces.

Monopoly Speed. El Corte Inglés

- Cada ‘freak’ tiene su modalidad. Si eres de los que llevan al extremo su pasión y el fenómeno fan invade tu casa, hay un Monopoly para ti. Desde la saga Star Wars con su reciente The Mandalorian, hasta los superhéroes de Avengers sin olvidarnos de los villanos de Disney.

El monopoly temático de Disney. El Corte Inglés

