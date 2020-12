El Gobierno foral elaborará en 2021 un Plan de Convivencia Intercultural

La elaboración de este plan se ha retrasado debido a la suspensión de los plazos administrativos durante el primer estado de alarma por el Covid-19, pero la licitación del plan ya está realizada y se comenzará su elaboración en enero, según ha explicado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos.

El consejero ha comparecido este viernes en el Parlamento foral a petición de Navarra Suma para explicar las actuaciones de la Dirección General de Políticas Migratorias en lo que va de legislatura. Santos ha destacado que la Dirección General se ha tenido que poner en marcha "desde cero" en este mandato y ha valorado el trabajo que está realizando, si bien ha reconocido que hay "sombras" por algunas medidas que todavía no se han podido implementar.

En su intervención, Eduardo Santos ha afirmado que, "aunque el portavoz de Navarra Suma pintará sin duda un escenario apocalíptico, niego la mayor, no lo es; claro que nos hubiera gustado haber cumplido ya todos nuestros objetivos de legislatura, pero esto no funciona así y menos en un escenario como el que hemos vivido y aún vivimos", en referencia a la pandemia.

Así, el consejero ha incidido en que los últimos nueves meses han estado marcados por el Covid-19, lo que ha condicionado la actividad del Departamento y del Gobierno en su conjunto.

Aunque ha presentado un documento general con distintos aspectos relacionados con el trabajo en políticas migratorias, el consejero se ha detenido en destacar que el Departamento ha creado "desde cero una dirección general, no hay que olvidarlo, con dos direcciones de servicio: Karibu, de acogida y acompañamiento, y Ayllu, de convivencia intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia". "Hemos creado esos servicios, los hemos articulado, los hemos dotado de personal y los hemos puesto a funcionar", ha valorado.

Además, ha destacado el objetivo de su Departamento de "conseguir una Navarra más acogedora, más solidaria, más justa, más cohesionada, antirracista y ejemplo de convivencia, donde la migración sea un factor claro de riqueza económica, social y cultural en Navarra".

Al respecto de ese objetivo, el consejero ha asegurado que "todos estos valores los hemos puesto de manifiesto en cada ocasión que hemos tenido" y ha explicado que una de las últimas muestras es la campaña de sensibilización 'Esenciales - Funtsezkoak' dentro de la marca 'Navarra de Colores - Nafarroa Koloretan', que simboliza ese esquema.

Algunas acciones que está llevando a cabo en los últimos meses la Dirección General de Políticas Migratorias y que todavía están en fase de cumplimiento son la evaluación del protocolo integral de acogida a personas refugiadas en Navarra con la introducción de mejoras, la elaboración de un protocolo de acogida integral a personas migrantes, o el diseño de un plan de lucha contra el racismo y la xenofobia que incluya la oficina de información y denuncia para víctimas de delitos de estas características.

Acciones que ya se han ejecutado esta legislatura son la revisión del actual Servicio de Mediación del Gobierno de Navarra y su "adecuación a las necesidades actuales" de la población migrante y refugiada y la creación del denominado Foro de Personas Migrantes de Navarra.

Por otro lado, el consejero ha explicado que se ha descartado crear el Observatorio de Derechos de Personas Migrantes y Refugiadas, dado que sus funciones se ven cubiertas por otros mecanismos como el Observatorio de la Realidad Social de Navarra.

Finalizada la intervención de Santos, el portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha pedido al consejero que "no se justifique" en el Covid-19 para explicar algunas "sombras" en la puesta en marcha de medidas y ha afirmado que este Departamento es "marketing". "Se ha confirmado en un año lo que dijimos desde el principio, que el Departamento era prescindible, no era necesario, porque las políticas migratorias y de justicia podían seguir llevándose en los departamentos que se llevaban. El consejero y su equipo no han aportado ningún plus a las políticas migratorias de esta comunidad", ha sostenido.