Mor un dels tres menors ferits després de l'incendi d'una vivenda a València

El foc es va originar aquest dijous a la vesprada i, com a conseqüència, set persones van resultar ferides, entre elles, una dona de 30 anys i els seus tres fills de 3, 7 i 9 anys. Un d'ells, molt greu, ha mort.

Els quatre presentaven intoxicació per fum i cremades i els equips mèdics els van practicar maniobres de recuperació i estabilització. Després d'açò van ser traslladats a l'Hospital La Fe de València.

Juntament amb ells, van resultar ferides tres persones més i van ser donades d'alta in situ, segons va informar el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU). Es tracta de dos homes de 26 i 28 anys atesos per cremades, i una jove de 18 assistida per crisi d'ansietat.

El foc es va produir en un domicili situat en el quart pis del número 77 de l'Avinguda de la Malvarrosa. Fins al lloc es van desplaçar efectius dels bombers municipals amb cinc dotacions i una ambulància. Per la seua banda, el CICU va mobilitzar quatre unitats de SAMU i dos unitats de SVB.

Els bombers van desallotjar la vivenda, mentre que la resta de veïns van ser confinats en els seus domicilis mentre continuaven les tasques d'extinció del foc.