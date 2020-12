L'AMB brinda assistència a col·lectius vulnerables davant l'impacte de la Covid-19

Les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia del coronavirus s’estenen més enllà de l’àmbit sanitari, i amenacen amb persistir molt més temps que les anteriors crisis financeres.

Els efectes van des de l’aplicació d’ERTEs en comerços i petites i mitjanes empreses fins als tancaments definitius, passant per l’impacte en col·lectius vulnerables com la gent gran, els joves sense feina o amb treballs precaris i les famílies monoparentales.

El pla ApropAMB

Perquè els municipis puguin recuperar el seu teixit social i fer front als estralls de la crisi, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va llançar elprograma ApropAMB, el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis.

"El Pla ApropAMB és una resposta eficaç a la pandèmia del coronavirus. Per a l’AMB és molt important posar el focus en temes bàsics per a la ciutadania i, especialment, per als col·lectius més afectats en els darrers mesos. Ara toca reforçar el comerç i acabar amb la bretxa digital i donar suport als joves, les dones i a la gent gran", diu Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic del AMB.

16,6 milions per plans

El pla ApropAMB compta amb un pressupost de 16,6 milions d’euros, provinents d’un reajustament del pla d’inversions de l’organisme.

Aquestes partides es destinaran a finançar el 100% dels projectes que presentin els 35 ajuntaments de l’àrea metropolitana, excepte la ciutat de Barcelona. Cada consistori rebrà una suma prefixada d’aquest pressupost, que s’estableix segons la població, l’índex d’atur al municipi i la renda familiar bruta per habitant.

Dotació del programa ApropAMB. AMB

La presentació de projectes es va obrir des de l’aprovació del pla el 28 de juliol d’aquest any, i seguirà oberta fins al 30 de juny de 2022 "o fins que s’esgotin les partides", indica Héctor Santcovsky, director de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB. "En aquest moment tenim una cartera de 96 projectes presentats", descriu el director, dels quals una tercera part d’ells van ser generats per entitats socials i del Tercer Sector.

Segons precisa Anna Hernández, directora de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB, aquest pla "no és una subvenció" als municipis, sinó que és "un treball conjunt que a la fi dóna, com a fruit, un projecte en l’àmbit econòmic i social, on l’ajuntament és qui proposa i l’AMB qui acompanya i ajuda".

Assessorament de l'AMB

En aquest sentit, Santcovsky i Hernández indiquen que la tasca de l’organisme també inclou assessorar sobre la presentació i posada en marxa dels projectes presentats. "Tots els tècnics de l’AMB treballem per a ells, els tècnics de comerç, d’economia circular, de promoció de la indústria, de convivència", puntualitzen.

El finançament de l’AMB no exclou que els plans puguin tenir altres fonts de finançament, ja siguin públiques, privades o bé d’organismes externs.

Polítiques socials

El programa s’estructura al voltant de tres eixos: la xarxa d’enfortiment de polítiques socials; el reforç educatiu, digital i inclusiu; i el suport a les xarxes d’activitat econòmica. A l’apartat de polítiques socials hi ha dos programes: Acompanya AMB i Ecotransforma’t.

El primer busca reforçar els mecanismes d’ajuda a les persones grans, que, a l’estar aïllades o en confinament, es troben en una situació de vulnerabilitat. Per això, sota aquest programa, es poden incloure propostes per crear circuits de distribució d’aliments, proveïment de productes sanitaris, suport professional i voluntari per a l’atenció de persones dependents (ja sigui en domicilis com en centres de dia o casals de gent gran) o la incorporació temporal de personal o de suport extern per a les polítiques socials dels municipis.

Pel que fa a al programa Ecotransforma’t, engloba propostes per reduir el consum d’aigua i energia, així com la generació de residus, defamílies i habitatges de perfils vulnerables.

Reforç educatiu, digital i inclusiu

Aquest segment es divideix en tres programes: Educar i Gaudir inclusivament de manera segura; Connectabit i Labora Jove. Educar i Gaudir es concentra en les propostes d’assistència a activitats culturals, de lectura, esportives o extraescolars, així com campanyes de difusió i suport a la lectura infantil i juvenil.

També inclou aquells projectes que incorporin mesures de prevenció i protecció de la salut davant l’expansió de la Covid-19, tant a escoles com a entitats socials, entitats culturals o espais públics destinats a gent gran.

El programa Connectabit dóna suport a plans que permetin reduir la bretxa digital "sobretot en col·lectius vulnerables que no tenen accés" a les prestacions informàtiques, indica Santcovsky. També brinda eines i suport tècnic i econòmic a projectes de digitalització portats a terme als diferents municipis.

Recolzament als joves

Pel costat de Labora Jove, busca pal·liar els efectes de la crisi en un dels segments més afectats per la pandèmia, tant pel costat emocional com l’econòmic. Segons el director de Desenvolupament Social i Econòmic, a l’àrea metropolitana un "un 25% dels joves" és a l’atur, o pateix un ERTO o un ERO.

Per pal·liar aquesta situació, l’AMB ofereix la seva experiència en projectes que avalin l’orientació i inclusió laboral dels joves que hagin quedat fora del sistema educatiu. També es dóna suport tècnic i econòmic a les empreses i comerços que puguin mantenir els llocs de treball de la gent jove, pel que es pot destinar fins a un màxim de 5.000 euros per organització o companyia.

Els plans donen suport a les empreses que mantenen els llocs de treball dels joves. AMB

Un altre programa és l’adaptació dels llocs de treball a les mesures de protecció sanitària, ja siguin empreses d’inserció laboral, centres especials d’ocupació o altres iniciatives socials.

Xarxes d'activitat econòmica

La major demanda de projectes es troben a l’apartat del suport a les xarxes d’activitat econòmica dels municipis. "Aproximadament, d’un 30% a un 35% de les consultes estan relacionades amb el comerç de proximitat", revela Santcovsky.

"Per ser competitiu, un comerç ha de tenir una plataforma de vendes digital i una passarel·la de pagament", diu Hernández.

Per això, l’AMB dóna suport a les campanyes per promoure la compra en comerços de proximitat, així com els projectes d’ajuda per modernitzar i adaptar digitalment el petit comerç.

També impulsa campanyes, dóna suport tècnic i de material de protecció sanitària a productors i distribuïdors d’aliments. En aquest sector també hi ha el reforç a l teixit econòmic local, sota els paràmetres d’una economia verda, social i solidària.

Entre els projectes que l’AMB avala, s’incoluen ajudes amb una suma de fins a 5.000 euros a pimes, microempreses, organitzacions i autònoms per al manteniment dels llocs de treball.

A més, es poden sumar projectes que adaptin la productivitat sota una millora de l’eficiència energètica, l’adaptació digital o que requereixen una protecció sanitària.

Des de l’organisme es contempla atorgar ajuts per al lloguer, espais de 'coworking' o oficines fins a un màxim de sis mesos, i que cobreixin un 50% del cost total.

Aproximadament, el 35% de les propostes estan relacionades amb el comerç local. AMB

Suport a les dones treballadores

Els plans d’ApropAMB són transversals, i l’organisme dóna suport a programes que reforcin la inclusió de la dona i promoguin la seva ocupació i formació. "El volum de dones joves que treballen al comerç de proximitat és molt alt, és un sector vulnerable que va ser brutalment afectat per la crisi", descriu Santcovsky.

Atès que els plans d’ApropAMB "són transversals", indica Hernández, a l’apartat Emprèn i innova en femení es busca "donar un suport específic a les dones emprenedores" com al petit comerç.

En aquest sentit, des de l’AMB s’avalen projectes que impulsin el talent femení a organitzacions o empreses, fins a un màxim de 5.000 euros pel manteniment dels llocs de treball. També es dóna suport a aquelles propostes relacionades amb la innovació social i el desenvolupament tecnològic de les dones, i que generin oportunitats de cooperació perquè puguin actualitzar-se professionalment per mitjà de la formació. A més, es brinden ajudes al lloguer amb les mateixes característiques que als comerços de proximitat.

Experiència assessorant als municipis

El suport econòmic als plans proposats pels ajuntaments es complementa amb l’assessorament dels equips tècnics i polítics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Aquest organisme té una experiència consolidada en l’àmbit dels plans de desenvolupament social i econòmic, i coneix quins són els col·lectius que necessiten els programes de suport.

Per exemple, l’AMB ha facilitat la creació de xarxes de suport als col·lectius més vulnerables, la modernització de comerços, l’impuls als joves que no troben feina i a les dones que s’obren camí com emprenedores.