Menos de 16 euros para conseguir este kit de moldes y utensilios de silicona... ¡y triunfar en la repostería casera!

En los últimos meses, muchos han sacado al repostero que llevan dentro y han convertido su cocina en un horno continuo de pruebas (con sus errores y aciertos). Estos chefs amateur han hecho de Instagram su fuente de inspiración, pues en esta red social no hay día en que no encontremos una nueva y apetitosa receta . Incluso se han atrevido con las propuestas más healthy para intentar mantener línea. Eso sí, no hay quien haya dado pequeños pasos en la cocina que no se haya dado cuenta de que, sobre todo en repostería, la paciencia, la precisión y contar con los utensilios adecuados es fundamental si queremos conseguir el éxito culinario

Por ello, las cucharas medidoras se han ganado un hueco en esta estancia, puesto que son a la repostería lo que una buena batería de cocina a cualquier receta. La mirada, y más de cara a Navidad, está ahora puesta en pequeños electrodomésticos que ayudan a conseguir la masa perfecta, como amasadoras o robots de cocina. Pero, como hay que empezar por los cimientos, los moldes y los utensilios son básicos antes que cualquier otro elemento. Estos deben ser antiadherentes, para evitar que las masas se peguen, y de silicona, para facilitar su limpieza y su almacenamiento.

En el catálogo de ofertasflash hemos encontrado un kit con cinco piezas que nos ayudan a tener todo lo necesario para iniciarnos en la repostería: tres moldes, dos rectangulares y dos circulares, y dos utensilios, una espátula rígida y una flexible... ¡y todo por menos de 16 euros!

Este kit incluye todo lo necesario para la repostería. Amazon

¿Qué incluye esta oferta?

Un molde redondo para tartas. Fabricado con silicona antiadherente y con un diámetro de 28 centímetros, este molde es perfecto para elaborar bases de bizcocho que darán vida a tartas de varios pisos. También puede ser de utilidad para tartas de queso al horno o flanes.

Fabricado con silicona antiadherente y con un diámetro de 28 centímetros, este molde es perfecto para elaborar bases de bizcocho que darán vida a tartas de varios pisos. También puede ser de utilidad para tartas de queso al horno o flanes. Un molde rectangular para panes . Su forma rectangular, ligeramente achatada por los laterales, hace que sea ideal para cocer panes de tipo molde o de leche. Además, gracias a los materiales de los que está fabricado, se consigue que el pan no se pegue, la corteza quede crujiente y el interior esponjoso.

. Su forma rectangular, ligeramente achatada por los laterales, hace que sea ideal para cocer panes de tipo molde o de leche. Además, gracias a los materiales de los que está fabricado, se consigue que el pan no se pegue, la corteza quede crujiente y el interior esponjoso. Un molde rectangular para bizcocho. Libre de BPA, con un diseño rectangular de 25 centímetros de lado y fabricado con silicona antiadherente, este molde es ideal para hacer bizcochos caseros sin complicaciones.

Libre de BPA, con un diseño rectangular de 25 centímetros de lado y fabricado con silicona antiadherente, este molde es ideal para hacer bizcochos caseros sin complicaciones. Dos utensilios de silicona. Si algo no debe faltar en la cocina de ningún repostero son utensilios como pinceles y lenguas de gato que nos ayuden a barnizar superficies (bien sea de los moldes o de los propios postres) y a rebañar los cuencos donde preparamos las masas para asegurar que aprovechamos al máximo los ingredientes. Estos dos son de silicona y 100% compatibles con el lavavajillas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.