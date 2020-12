Pla de xoc enfront de l'embós en els jutjats per la pandèmia

Una de les derivades més importants de la crisi del coronavirus més enllà de l'àmbit sanitari és el col·lapse judicial que manté paralitzats milers de procediments en els jutjats, amb les repercussions econòmiques i socials que això comporta.

Per a tractar de solucionar-ho, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va presentar aquest dijous davant la Comissió Mixta que reuneix a la Generalitat amb el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un pla de xoc dissenyat per a reduir aquest embós en els jutjats valencians provocat per la pandèmia.

El denominat Pla Reactiva Justícia Covid 2021 tindrà un pressupost de 2,2 milions d'euros i estarà en vigor durant el primer semestre del pròxim any. Aquesta iniciativa es traslladarà a la Sala de Govern del TSJCV per al seu estudi i que faça les propostes que estime convenients i després serà elevada al Consell General del Poder Judicial i al Ministeri de Justícia.

Tal com va explicar la consellera Bravo en el transcurs de la reunió de la Comissió Mixta Generalitat-TSJCV (l'òrgan estatutari de col·laboració entre el poder executiu i el judicial), aquest és “un pla específic per a les jurisdiccions del Social i el Civil per a reduir els temps d'espera”, ja que “hem de corregir que s'estiguen realitzant assenyalaments de judicis per a l'any 2022”.

Amb aquesta iniciativa es pretén “reagendar el calendari judicial perquè els temps d'espera siguen raonables”, va dir la consellera, que va especificar que aquest pla és “independent de l'acció dels tres jutjats Covid que entraran en funcionament el pròxim 1 de gener en cada capital de província”.

El Pla Reactiva comptarà amb 2,2 milions d'euros, de manera que es potenciarien les jurisdiccions Civil i Social a València i Alacant i la Mercantil a Castelló. Per a això, a València es destinarien 10 jutges de reforç, cinc lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) i 22 funcionaris. Per a Alacant es plantejaria el desplegament de set jutges, quatre LAJ i 16 funcionaris, mentre que per a Castelló es preveuria l'enviament d'un jutge, un LAJ i tres funcionaris.

Gràcies a aquests reforços, s'estima que els jutjats de la província de València puguen resoldre al voltant de 3.600 assumptes de la jurisdicció Social i 2.400 de la Civil durant el primer semestre de 2021. En el cas dels partits judicials alacantins, es preveu la resolució de 2.400 assumptes socials i altres 1.800 civils. Per part seua, per a Castelló es planteja que el reforç en el Mercantil resolga entorn dels 400 assumptes.

“Aquesta iniciativa –va afirmar la consellera– segueix el model que es va posar en marxa després de l'incendi de la Ciutat de la Justícia de València per a agilitar els procediments retardats a causa del sinistre”.

Aquests reforços se sumarien a les noves unitats judicials especialitzades en assumptes relacionats amb la Covid-19 de les jurisdiccions Social, Civil i Mercantil i que entraran en funcionament el pròxim 1 de gener en cada capital de província. Per a la seua posada en marxa s'ha invertit un total de 800.166 euros i estaran atesos per una plantilla conjunta de 27 persones. En aquests nous jutjats es preveu la resolució d'uns 20.000 casos al llarg de l'any que ve.