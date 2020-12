Nadie se gira al escuchar al padre de Alonso Caparrós en 'La voz senior'

Este jueves arrancó La voz senior en Antena 3. Y lo hizo con su primera gala de audiciones a ciegas, que es cuando los coaches están girados, escuchan a los candidatos sin verles, y eligen darle una oportunidad. Uno de los que no lo consiguió fue el padre de Alonso Caparrós: Andrés Caparrós Martínez.

Los coaches del concurso son Rosana, Orozco, Bustamante y Pastora Soler. Esta última se mostró muy afectada tras no ser capaz de identificar a Caparrós y la primera banda de rock que se presentaba. El periodista radiofónico de 76 años pasó desapercibido para todos ellos, que no pulsaron el botón rojo.

Una vez se giraron las sillas y no le reconocieron, Pastora y Rosana se disculparon. Orozco también lo lamentó: "Me he quedado sin palabras para explicar lo que ha pasado aquí. Lo que para ti es fugaz, para mí será eterno. Te agradezco tu saber estar, tu humor y tu actuación".

"No me lo puedo creer", se escuchó a los cuatro. Mientras, el comunicador le quitaba hierro al asunto diciendo: "No pasa nada, para mí esta experiencia tiene una gran importancia, porque empecé mi vida cantando en un concurso de cantantes noveles. Además, volver a Antena 3, aunque sea de una forma tan fugaz, es maravilloso. Y especialmente me emociona dar la mano a Pili", dijo, en alusión a Soler.