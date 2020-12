La advertencia de Mayka a Tony en 'La casa fuerte': "A ver si te acuerdas un poco más de mí"

Este jueves, Telecinco emitió la segunda gala semanal de La casa Fuerte. En ella y desde plató, Mayka Rivera tuvo la oportunidad de hablar con su novio, Tony Spina. Y es que, el ex de Makoke está teniendo actitudes algo controvertidas pese a lo poco que lleva en el concurso.

Primero fue el tórrido momento en el que se metió en la ducha con Rebeca Pous y Cristini Couto, después cuando durmió con las chicas... y ahora ocurre que la gente no para de comentar la complicidad que mostró con Aurah durante una prueba en la que ambos tuvieron que bailar juntos.

Pese que al inicio de la gala Mayka se mostró muy tranquila y aseguró que no había visto nada para enfadarse, según avanzó el programa se fue mostrando molesta y su discurso cambió diametralmente. "Tenemos que tener una conversación fuera. Si fuera él quien me viera con dos chicos desnuda en la ducha, me dejaría al momento", dijo la murciana.

Según comentó la colaboradora Belén Rodríguez, Mayka no estaba siendo sincera, pues contaba con muchas presiones por parte de los allegados de Tony para que no dejara de apoyarle hiciera lo que hiciera, algo que la joven negó.

Pero uno de los momentos ante los que sí mostró su enfado fue cuando Cristini Couto empezó a dar detalles sobre cómo era el pene de Tony tras haberlo visto en la ducha. “Es una falta de respeto, me tienes delante", le dijo a la brasileña, que dijo que prefería "ser sincera".

¿Crees que Mayka tiene motivos para estar enfadada con Tony? https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte16pic.twitter.com/725kktII7W — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 10, 2020

Al conectar con el concurso, Aurah quiso dejar claro que no sentía nada por Tony, que es el último hombre de la tierra con el que tendría algo y que para ella era como una viejita. Las palabras no sentaron nada bien a Tony, que aseguró que mostrar tanto desinterés era una exageración.

Cuando Mayka intervino en el concurso, le dejó claro que estaba "viendo algunas cosillas" que no le estaban gustando. Sin embargo, mantuvo que le quería, que le echaba mucho de menos, que quería que ganara y que iba a estar siempre defendiéndole en plató tal y como le había prometido.

"Espero que te acuerdes un poco más de mí y que, si ya lo haces, tus palabras vayan acordes con tus actos. Sabías que ciertas actitudes no me iban a sentar bien", dijo la joven. Por su parte, Tony recalcó lo guapa que estaba y se mostró impactado ante la advertencia de Mayka, mientras concursantes como Rebeca Pous y Aurah reiteraban que la murciana no tenía de qué preocuparse.