Ámbar, en 'First dates': "Suelo caer mal a la gente y doy mala impresión por mi cara"

La sinceridad, ante todo, ese fue el lema de Ámbar en su presentación este jueves antes de su cita en First dates. La dominicana señaló que "suelo caer mal a la gente, doy muy mala impresión por mi cara porque siempre estoy muy seria. Pero luego se quedan impresionados".

La estudiante no fue la primera en llegar al restaurante, sino que fue su cita, Xavi, al que recibió Lidia Torrent a las puertas del local: "Llevo un año y medio cantando y voy a llegar lejos. Actualmente me va bastante bien porque soy conocido en Barcelona y quiero serlo en España y Europa".

"Hace un año tuve un accidente de coche y estuve bastante jodido, tanto que estuve unos meses ingresado, hasta ahí puedo decir", afirmó. "Desde entonces empecé a ver la vida de otra manera porque es una segunda oportunidad y estoy haciendo cosas que antes no hacía", añadió el barcelonés.

Ámbar llegó posteriormente al local y comentó que "si un chico piensa que conmigo va a tenerlo todo en una noche... pues no. Soy más de que todo vaya su tiempo, que fluya, pero si sucede algo el primer día no pasa nada porque no me cierro a otras posibilidades".

Los dos comenzaron a conocerse en la barra del local de Cuatro antes de pasar a la mesa para seguir hablando de sus vidas y comprobar que puntos tenían en común y, de esta manera, decidir si tenían una segunda cita o no.

Los postres se los tomaron en el privado y Xavi decidió darle un concierto particular a Ámbar, que con su seriedad característica, le comentó al barcelonés: "Cantas bien...", antes de despedirse de Carlos Sobera.

Ámbar, Sobera y Xavi, en 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

Al final, la dominicana señaló que "realmente la cita no era lo que esperaba, pero eres buena persona". Pese al comentario de Ámbar, Xavi sí que quiso tener una segunda cita con ella, pero la joven rechazó la proposición de volver a quedar.