Pablo Motos: "La vacuna del coronavirus es segura, me lo ha dicho mi experto y le creo"

Tras la entrevista a Lolita, Chenoa y Ángel Llácer, la sección de Trancas y Barrancas y la de Ciencia con Marron, llegó el turno de la tertulia de los jueves en El hormiguero donde Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val se sentaron junto a Pablo Motos para charlar sobre algunos temas de actualidad.

Uno de ellos, como suele ser habitual, lo ocupó el coronavirus, concretamente su vacuna, donde el presentador quiso destacar que "nos tienen que convencer que es segura y que nosotros decidamos ponérnosla, no un señor que no conozco y que no me gusta las cosas que hace, me obligue a hacer algo en contra de mi voluntad".

"He llamado a la gente que me informa sobre el coronavirus desde que se inició esto, y este programa no ha dado ningún patinazo gracias a ellos. Una de esas personas está en el Comité Mundial de Evaluación sobre la seguridad de la vacuna", comentó Motos.

Pablo Motos y Nuria Roca, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El presentador quiso destacar de la conversación con esa persona "que me ha explicado como es el sistema que se usa para saber si la vacuna es segura". Motos señaló que "en España, por una cosa feísima que es el Comité de Expertos que nunca existió, cuando hablas de uno la gente no se fía".

"Existen, son reales y son gente que no tiene ningún vínculo con la política ni las empresas farmacéuticas", comentó el valenciano antes de explicar el sistema para evaluar si una vacuna es segura para la gente.

"Cuando dan la autorización para uso de emergencia significa que el proceso está lleno de garantías de mucha gente que no quiere, bajo ningún concepto, que pase nada y eso, ha sucedido", añadió.

Motos habló a título personal cuando comentó que "no lo puedo decir por mí porque no tengo ni idea de esto, pero mi experto, que no se casa con nadie, me ha dicho que la vacuna es segura, que se la va a poner a su familia y a él mismo".

"Supongo que estamos muy intranquilos por los rumores, pero me ha comentado que al 50% de la población que se ha vacunado la vigilan los siguientes 60 días para ver los efectos a largo plazo y que es segura", comentó el presentador.

El conductor del programa insistió: "La vacuna es segura. Si tiene la confirmación de que está en estado de emergencia y que se puede vacunar es porque ha pasado por todo ese largo proceso de gente independiente".

"Lo que me dice este experto es que es segura y yo, le creo, porque desde que empezó la covid-19, muchas veces, en contra de lo que se decía, nosotros hemos dicho otras cosas y esta persona nunca se ha equivocado. Ahí lo dejo", concluyó.