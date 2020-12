Ángel Llácer le pide en 'El hormiguero' a Chenoa ser su padrino de boda

Lolita, Chenoa y Ángel Llácer fueron los encargados de cerrar la semana de El hormiguero y visitaron el programa de este jueves, realizando una sinergia de programas de la misma cadena, para comentar la vuelta de Tu cara me suena a los domingos de Antena 3.

Como no podía ser de otra manera, los miembros del jurado del talent musical no pararon de dar la nota durante toda su visita, pero uno de los momentos más destacados lo protagonizaron Chenoa y Llácer.

"Quiero ser tu padrino de bodas, en el momento del brindis hay una persona que se levanta y hace un discurso. Quiero hacerlo, pero sin el filtro de la televisión", afirmó el catalán, que conoce a la cantante desde la primera edición de Operación Triunfo.

Eso sí, Chenoa dejó muy claro que "estoy de acuerdo de que hagas el brindis y el discurso, pero mi padre me va a llevar al altar, claro", arrancando los aplausos de los invitados, Pablo Motos y el público presente en las gradas.

La boda de la 'triunfita' dio mucho juego, ya que al principio de la entrevista comentaron que la había tenido que aplazar por el coronavirus. En ese momento, Llácer señaló que "Chenoa todavía es moza", a lo que Lolita respondió: "¿Moza que quiere decir? ¿Qué es virgen? Ella no es virgen con la edad que tiene".

La aludida, sorprendida por el comentario de su compañera en Tu cara me suena, exclamó: "¿Qué edad tengo yo? La tuya que llevas mil años viviendo, ya vino a hablar ella, Tutankamón, que ya te has casado dos veces".

Llácer intervino preguntándole a la hija de Lola Flores: "¿Con cuántos hombres has estado?". La cantante y actriz le contestó: "Desde la época de Tutankmón hasta ahora fíjate todos con los que me he acostado...".

Tras la entrevista llegó el turno de la sección de Trancas y Barrancas que invitaron a actores de doblaje españoles y retaron a los invitados a adivinar a que personajes ponían voz.