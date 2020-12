MÉS afirma que los acuerdos en enmiendas de medio ambiente conlleva "el apoyo global de la izquierda" a los Presupuestos

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha destacado este jueves que los acuerdos alcanzados con MÉS per Menorca y Gent per Formentera, durante la Comisión de Hacienda del Parlament en la sección de Medio Ambiente, traerá "el apoyo global de los partidos de izquierda" a los Presupuestos autonómicos de 2021.