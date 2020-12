Els tres primers punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a la via pública ja funcionen a València

Ja es poden utilizar els tres primers punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics en superfície de València, que funcionen a través d’una aplicació del mòbil i estan ubicats al Cabanyal-Canyamelar. El temps màxim d’estacionament és d’una hora i el preu públic del servici s’ha fixat en 0,30 euros el quilovat hora, la meitat d’allò que costa a l’Ajuntament. D’aquesta manera, el consistori busca fomentar el seu ús.

Està previst que s’instal·len huit carregadors més distribuïts per tota la ciutat al llarg de l’any que ve. L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha comprovat aquest dijous la posada en marxa d’aquestes instal·lacions, de les quals ha destacat “l’objectiu de descarbonitzar la ciutat”, ja que “un dels passos importants per a una mobilitat més sostenible és que la mobilitat amb cotxe no emeta diòxid de carboni”.

Durant la demostració de càrrega d’un cotxe elèctric adquirit per l’Ajuntament, “en un procés de substitució de la gasolina i el gasoil per electricitat”, Joan Ribó ha subratllat que allò que es pretén amb la posada en marxa d’aquestes tres estacions és “fer fàcil tot el procés de càrrega per a la gent que vaja adquirint cotxes elèctrics”, ja que “fins ara era la gran limitació perquè la gent comprara cotxes elèctrics”, en referència a “la capacitat de fer un viatge llarg per no poder carregar”. Per aixó, “en aquests moments hi ha un compromís per part d’empreses i ajuntaments i, en general, per part de tota la societat, perquè qualsevol que es compre un cotxe elèctric tinga la seguretat que es pot carregar en qualsevol lloc”.

Els tres punts de recàrrega ràpida estan localitzats als carrers de Martí de Grajales, prop del Mercat del Cabanyal, Eugènia Viñes i Séquia de la Cadena, i formen part del ‘Projecte d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics integrats en l’Estratègia EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà i Sostenible)’. Cadascun té dues places per estacionar els vehicles, una per a la càrrega i una altra per al temps d’espera. A més, està prevista la instal·lació, al llarg de 2021, de huit carregadors elèctrics més distribuïts per tota la ciutat, en zones de trànsit, com ara el carrer de Xàtiva, l’estació de l’AVE o el Palau de Congressos.

Grezzi ha parlat de “fita per a la ciutat de València”, ja que “per primera vegada tenim carregadors ràpids a l’aire lliure accessibles a tot el món”. El projecte ha suposat una inversió de 135.273,35 euros, cofinançat el 50 % a través dels fons FEDER de la Unió Europea.

La instal·lació l’any que ve d’altres huit carregadors “ja s’està licitant dins del projecte Red.es, que també és una altre projecte europeu, mitjançant fons FEDER, els quals financien el 75%”. El titular de Mobilitat Sostenible ha ressaltat que “nosaltres avancem en la descarbonització, avancem en el canvi tecnològic, i ho fem captant subvencions europees”, amb les quals “es finançaran els carregadors i la plataforma integrada de gestió de tots els carregadors elèctrics públics a la ciutat amb la voluntat que siga de codi obert”.

Joan Ribó i Giuseppe Grezzi han presentat els tres primers punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics en superfície de la ciutat de València. Ajuntament de València

Funcionament

Les persones propietàries de qualsevol vehicle elèctric poden reservar i fer ús d’aquestes instal·lacions municipals sempre que s’hagen registrat en l’aplicació per a mòbils ‘Recarga Pública Iberdrola’, disponible per a Android i IOS, un sistema de transició fins que es pose en marxa l’aplicació de l'Ajuntament, que en aquests moments s’està licitant.

Les estacions són d’especial utilitat per als professionals que fan un ús intensiu del seu vehicle en ciutat, o vehicles de pas que necessiten una recàrrega important per realitzar el trajecte de tornada al seu punt d’origen. Disposen, així mateix, de senyals i sensors de posició per tal que no se supere el temps màxim d’estacionament, que és d’una hora.

El preu públic del servici s’ha fixat en 0,30 euros el quilovat hora, la meitat d’allò que costa a l’Ajuntament, per tal de fomentar la seua utilització. En qüestió de mitja hora, depenent del tipus de vehicle i bateria que tinga, els carregadors amb 50 kilovats de potència poden deixar el vehicle carregat al 80 %.

El model que s’ha instal·lat és el Ingerev Rapid 50, un punt de recàrrega ràpida multi-estàndard, compatible amb tots els estàndards CHAdeMO, CCS i Mode 3 Tipus 2, concebut per a estacions de servici i per abastir a flotes d’alta rotació, amb l’objectiu de donar servici a qualsevol model de cotxe elèctric.