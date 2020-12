València aprova més de 5.000 sol·licituds de xec escolar que sumen quasi 3,5 milions d’euros

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València ha aprovat el xec escolar per al curs 2020-2021 a 5.160 famílies de la ciutat, totes les que ho havien sol·licitat i que compleixen els requisits. Les ajudes aprovades arriben als 3.418.000 euros, 800.000 euros més que en el curs anterior. Així ho ha anunciat la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, en la roda de premsa conjunta amb el secretari autonòmic d’Educació de la Generalitat, Miguel Soler. Ibáñez i Soler han valorat molt positivament l’inici del curs escolar en València.

Maite Ibáñez ha volgut “posar en valor tot el treball de coordinació entre Conselleria i Regidoria d’Educació per tal que el Consell Escolar haja fet un balanç positiu de l’inici del curs escolar”. En la mateixa línia s’ha pronunciat Miguel Soler, qui ha destacat “que la tornada al col·legi ha estat raonablement bona gràcies al treball de tots”.

Tots dos han destacat que “si en els primers dies del curs es va detectar un cert absentisme escolar per por al contagi de la covid-19, els centres educatius s’han confirmat com un lloc segur i de detecció del virus”.

Consell Municipal d’Absentisme

En aquest sentit, Maite Ibáñez ha anunciat la creació d’un consell municipal d’absentisme, “on estiguen representats pares i mares, inspecció educativa, conselleria d’educació, ajuntament i experts en la matèria”.

La regidora d’Educació ha avançat que enguany l’Ajuntament manté el seguiment de 1.081 alumnes a causa de l’absentisme escolar en la ciutat de València. La comissió, segons Ibáñez, es reunirà “una o dues vegades a l’any per a analitzar les causes de la inassistència a classe i posar en marxa diverses accions”.

Activitats extraescolars

D’altra banda, Soler ha anunciat que la ciutat de València rebrà 921.000 euros de la Conselleria d’Educació per a la implementació d’activitats extraescolars entre els col·legis públics i concertats, unes ajudes que són aproximadament el 10% dels 9 milions d’euros previstos per l’administració autonòmica per a tota la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic ha afirmat que “amb aquestes ajudes volem reforçar les activitats educatives de l’administració local amb mitjans addicionals”. Per la seua banda, la regidora d’educació ha avançat que per a la distribució de les ajudes d’aquest programa “han consultat 78 centres escolars de la ciutat, dels quals 55 són públics i la resta, concertats”.

La consulta ha conclòs que els centres escolars volen que aquests fons es dediquen a accions “de suport a les famílies, reforç acadèmic, formació, activitats esportives, activitats de temps lliure, activitats culturals i prevenció de l’absentisme”, entre d’altres.

Maite Ibáñez ha assegurat que “les activitats extraescolars arribaran a persones d’entre 3 i 18 anys de la ciutat de València per a la realització d’activitats extraescolars i socialitzadores, esportives, saludables i de patrimoni i sense generar problemes de pagament per a les famílies amb menys recursos”.

D’altra banda, Miguel Soler i Maite Ibáñez han anunciat que treballen conjuntament per tal que València siga la seu de la pròxima trobada de ciutats educadores de tot Espanya, que es celebrarà el 30 de novembre de 2021.

Bretxa digital

Per últim, el secretari autonòmic ha confirmat que acaben de signar un conveni amb el Ministeri d’Educació per al repartiment de 50.000 dispositius electrònics, com tauletes digitals i ordinadors, entre els centres educatius de la Comunitat Valenciana. Aquests dispositius digitals complementaran els 30.000 que ja s’han repartit entre els alumnes amb menys recursos.

Soler ha afirmat que “la pandèmia ens ha fet detectar una bretxa digital que, en realitat, és una bretxa social”. Per això, afirma que estan “donant suport als alumnes amb més dificultats d’accés informàtic per garantir la igualtat en l’accés a l’educació”. Per la seua banda, la regidora ha recordat que l’Ajuntament de València “ja ha repartit 453 tauletes digitals entre les escoles municipals, el conservatori i els centres d’acció educativa singular”.