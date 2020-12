Simon alerta a las farmacias: "Si hacen test a un positivo, no pueden seguir con su trabajo... deben guardar cuarentena"

El director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se ha pronunciado este jueves, durante la rueda de prensa, sobre el tema de los test de antígenos en las farmacias. "Si hacen un test a un positivo, no van a poder seguir con su trabajo, deben guardar cuarentena".

En Reino Unido y Francia ya funciona el sistema que permite realizar test de antígenos en las farmacias, sin embargo, en España, el Ministerio de Sanidad ha preferido no manifestarse sobre la petición por parte de la Comunidad de Madrid que pide implantar este procedimiento.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión técnica del coronavirus, Fernando Simón, se ha pronunciado sobre este tema y ha dejado claro que existe una gran probabilidad de "que vayan personas sintomáticas a la farmacia", lo que requiere que los centros tengan "un circuito separado para estas personas". Además, el director de la CCAES ha avisado de que "si resulta un positivo y no han utilizado los equipos correctamente, son personas que van a tener que estar en cuarentena".

Fernando Simón, sobre los tests en farmacias: "Las personas que vayan a hacer muestras a personas sintomáticas, si resulta un positivo y no han usado los equipos de protección adecuados, van a tener que guardar cuarentena, no van a poder seguir con su trabajo". pic.twitter.com/JI8fiymcrp — El HuffPost (@ElHuffPost) December 10, 2020

Por otro lado, Simón, también ha querido puntualizar sobre las posibles personas que den positivo en la prueba y ha aclarado que no van a poder "irse tranquilamente a su casa, tiene que notificarse y aislarse". En el caso de los negativos, el experto ha añadido que "en algunos casos situaciones particulares podrían no ser negativos verdaderos. Pueden dejar ir a personas que no son negativos."