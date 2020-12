Simón, sobre el exceso de muertes que revela el INE: "Las decisiones no hubieran variado de haberse detectado todas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido este jueves que los datos del INE sobre el exceso de fallecimientos en la pandemia son "los más realistas" para conocer la mortalidad. Sin embargo, asegura que "las decisiones no hubieran variado de haberse detectado todos".

Así respondió el epidemiólogo en referencia a la incongruencia entre los datos de defunción que ha dado el Instituto Nacional de Estadística y los que proporciona el Ministerio de Sanidad. El INE recoge que durante la primera ola de la pandemia (entre marzo y mayo) murieron 45.648 personas por coronavirus, que superan en 18.557 las muertes computadas por el Departamento de Illa.

Simón ha comentado que desde la red de vigilancia epidemiológica ya se contaba con que "se iban a producir estas variaciones". La red de vigilancia aunque "no es garantista", sirvió para tomar "decisiones de forma rápida", defiende.

Sin embargo, aclara que "la diferencia" entre lo que recoge Sanidad y el INE se situaría en "unos 3.700 fallecidos", que es la cifra que no contabilizó el sistema de Vigilancia.

Para Simón, el objetivo "en ese momento no era contabilizarlos todos, sino los que se notifican". "Es una cifra que obviamente no es pequeña, pero no modifica la magnitud del riesgo y la toma de decisiones no se hubiera variado si se hubieran detectado todos".