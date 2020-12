València redueix un 70% el cànon a les comunitats de pescadors per l’aprofitament piscícola de l’Albufera

La Junta de Govern Local aprovarà aquest divendres la reducció en un 70 % del cànon que abonen les comunitats de pescadors del Palmar, Catarroja i Silla per l’aprofitament piscícola al llac de l’Albufera. Segons el vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, es tracta “d’una resposta positiva a una petició que fan els mateixos pescadors”, que han patit una caiguda del volum de captures de les espècies de major valor comercial, com és el cas de l’anguila, i, per tant, una disminució del rendiment econòmic. Aquesta mesura és un “gest a les comunitats de pescadors per ajudar-les a sobreviure en estos temps” i “posa en valor que la pesca tradicional és BIC a l’Albufera”.

“L’Ajuntament de València, dins del compromís amb els pescadors de l’Albufera, ha decidit baixar el cànon que paguen anualment les tres comunitats de pescadors que operen al llac des de temps immemorials, almenys des de la conquesta cristiana en el cas de la comunitat del Palmar”, ha explicat Campillo en referència a les comunitats de pescadors del Palmar, de Catarroja i de Silla, les quals “veuran reduït el seu cànon dels últims anys pràcticament a un terc d’allò que pagaven”.

Es baixa en un 70 % com a conseqüència del descens del volum i la variació de les captures de les últimes dècades. Així, “si abans l’anguila ocupava un percentatge important, igual que el llobarro, ara són les llises, que tenen menys valor comercial, les que ocupen el major percentatge”. A açò s’ha d’afegir la situació econòmica provocada per la covid-19, que també ha afectat el sector pesquer.

Imatge d'una barraca de la Comunitat de Pescadors d'El Palmar, en l'Albufera Ajuntament de València

Aquesta revisió del cànon afecta als anys 2017, 2018, 2019 i 2020, que encara no estaven abonats a l’Ajuntament com a propietari del llac. Per posar un exemple, si a l’any 2016 la comunitat de pescadors del Palmar va pagar 1.939,73 euros, per a l’any 2020 la mateixa comunitat pagarà 595,98 euros per aquest concepte.

L’edil ha posat de relleu que “hem atés una vella reivindicació de les mateixes comunitats de pescadors” i que amb aquesta mesura es pretén “afavorir la pesca tradicional en el llac”.

El responsable municipal ha recordat que la pesca tradicional ha estat declarada bé d’interés cultural (BIC) per la Generalitat i “des de l’Ajuntament de València també ajudem a aquest reconeixement, perquè creiem que l’ofici de la pesca tradicional al llac de l’Albufera ha de perdurar i ha de conservar-se i des de les institucions estem obligats a fer tot allò possible”.

Sergi Campillo també ha apuntat la pèrdua de qualitat ecològica de l’aiguamoll com a un dels principals motius de la disminució “enorme” de les captures. “Abans del col·lapse ambiental de l’Albufera a finals dels anys 70, el llac era un llac d’aigües cristal·lines on hi havia moltíssima varietat d’animals i, per tant, també un aprofitament pesquer molt important”, ha manifestat el vicealcalde.

Imatge d'un pescador de l'Albufera Ajuntament de València

Ara bé, la situació va canviar “per l’entrada d’aigües contaminants” i “sobretot per la disminució enorme d’aigua de qualitat al sistema”. Per això, “davant el nou cicle de planificació hidrològica, hem demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que s’augmente i es determine un cabal ambiental per a l’Albufera, sobretot per als mesos de tardor i hivern, de 70 hectòmetres cúbics”.

La baixada del cànon als pescadors que aplica l’Ajuntament, “com a propietari del llac”, pretén així mateix ser “una mostra més per millorar la qualitat de l’aigua i la nostra reclamació d'aigua de qualitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer”.

La Junta de Govern Local acordarà aquest divendres la revisió de l’abonament que fan les comunitats de pescadors del Palmar, Catarroja i Silla per l’aprofitament piscícola de l’Albufera, de manera que “a partir d’ara es pagarà un 70 % menys del que es pagava abans del 2016, perquè el que fem és aplicar aquest nou cànon a partir dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020”.