El canó per als vianants per a connectar la futura estació de metro d'Alacant amb la de Xàtiva es licitarà al començament de 2021

La futura línia 10 del metro de València es connectarà inicialment amb la resta de la xarxa mitjançant un canó per als vianants sota el subsòl del centre de la ciutat. La Generalitat té previst licitar al començament de 2021 les obres de construcció del túnel que connectarà l'estació d'Alacant de la L10 amb la de Xàtiva, que dóna servei a les línies 3, 5 i 9 de Metrovalencia.

Així ho ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, que ha realitzat aquest dijous una visita rutinària a les obres de la L10, que unirà el centre de València amb el barri de Natzaret a través de Russafa o la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències, per a comprovar l'evolució dels treballs.

Una vegada completat el projecte constructiu d'aquesta actuació, amb un pressupost d'uns 20 milions d'euros, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ja està en disposició d'iniciar el procés de licitació d'aquestes obres el pròxim mes de gener, apunten des de la Conselleria.

El conseller ha explicat que aquest canó per als vianants "permetrà connectar la línia 10 amb l'actual xarxa de Metrovalencia i millorar les condicions de mobilitat dels futurs usuaris i usuàries i del conjunt de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana".

El canó per als vianants subterrani que connectarà les estacions d'Alacant i Xàtiva permetrà una connexió ràpida i fluida dels viatgers per a realitzar el transbord entre línies. La longitud d'aquesta nova infraestructura projectada és d'uns 260 metres. Aquest túnel per als vianants unirà els vestíbuls de totes dues estacions i comptarà amb escales mecàniques i d'obra, així com ascensor accessible per a persones de mobilitat reduïda (PMR).

Estat de les obres en el tram subterrani de la L10 de Metrovalencia. GVA

Un dels aspectes que més s'ha sospesat a l'hora d'activar la línia 10 és la seua connexió amb la resta de la xarxa, ja que es tracta de la primera línia que combinarà trams en superfície i subterranis i que serà totalment urbana.

A més de la connexió del propi traçat des de Natzaret cap a la Marina, que es contempla com una de les primeres actuacions una vegada es pose en marxa, l'estudi de demanda inclòs en la licitació de l'obra del túnel incloïa la possibilitat d'executar el canó per als vianants per a facilitar el transbord no sols amb les línies que discorren per l'estació de Xàtiva, sinó amb la xarxa d'EMT, l'estació del Nord de Renfe i l'accés al centre de València amb bici o a peu.

Traçat de la L10 de Metrovalencia i futures ampliacions.

De fet, l'estudi de demanda apunta dos escenaris: el ja esmentat tram cap a la Marina, per l'entorn de la qual circulen les línies tramviàries (4, 6 i 8), i un canó per als vianants que uniria les estacions d'Alacant i Xàtiva.

El que llavors es proposava era un "tapís rodant" que podria desplaçar a al voltant de 2.400 passatgers per sentit i dia, segons l'estudi. D'ells, uns 1.100 ho farien per a transbordar a la xarxa de metro i altres 1.300 per a acostar-se caminant al centre i, bé arribar a la destinació, bé agafar un bus o tren de Rodalia.

Obres de la futura línia 10 de Metrovalencia. GVA

Totes les obres en execució o completades

España ha destacat que el conjunt d'actuacions previstes per a posar en servei aquesta línia "estan en execució o completades, amb l'objectiu d'aconseguir que en 2022 aquesta ampliació de la xarxa de Metrovalencia siga tota una realitat".

Fa unes setmanes, van començar les obres en el tram en superfície, després de fer-ho en el túnel, per la qual cosa tots els trams es troben actualment en fase d'execució o completats després d'adjudicar-se els contractes del túnel i estacions subterrànies, del tram en superfície i cotxeres, electrificació i senyalització. L'execució de la rampa de connexió entre els traçats subterrani i en superfície i la construcció de la parada de Germans Maristes ja van ser finalitzades.

Obres en el túnel de la L10. GVA

La Línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.