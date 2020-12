Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 1.695 nous casos, 22 morts i 1.147 hospitalitzats

Els 1.695 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens situen la xifra total de positius en 113.430 persones. Per províncies, hi ha 147 nous positius a Castelló (12.587 en total); 537 a Alacant (38.689 en total), i 1.011 en la província de València (62.152 en total). A més, continua havent-hi dos casos sense assignar.

D'altra banda, s'han registrat 22 defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total de defuncions és de 2.550 persones: 339 en la província de Castelló, 920 en la d'Alacant i 1.291 en la de València.

Així mateix, des de l'última actualització, s'han registrat 1.583 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 110.945 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies: 12.670 a Castelló, 38.036 a Alacant i 60.179 a València. A més, hi ha 60 altes sense assignació. Hi ha 11.431 casos actius, la qual cosa suposa un 9,15% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.147 persones ingressades: 116 en la província de Castelló, amb 20 pacients en UCI; 312 en la província d'Alacant, 80 d'ells en la UCI; i 719 en la província de València, 134 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.833.372, de les quals 1.668.112 han sigut a través de PCR i 165.260 mitjançant test ràpid.

ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

D'altra banda, s'han notificat sis defuncions de residents. Un total de 13 usuaris i deu treballadors de residències han donat positiu en covid-19.

Hi ha algun cas positiu en 84 residències de majors: quatre en la província de Castelló, 27 en la província d'Alacant i 53 en la província de València.

A més, hi ha casos en 15 centres de diversitat funcional (tres en la província de Castelló, tres a Alacant i nou en la província de València) i en quatre centres de menors en la província de València.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 22 residències a la Comunitat Valenciana: nou en la província d'Alacant i 13 a València.