Coronavirus.- Sanitat compará congeladors per a les vacunes i usarà els de centres hospitalaris i centre de transfusió

Barceló s'ha manifestat així davant els mitjans després de mantindre una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per a analitzar la situació sanitària de la província de Castelló.

La titular de Sanitat ha indicat que la logística per a la vacunació estarà preparada en el moment en què el Ministeri tinga l'autorització de l'Agència Europea del Medicament i quan s'adquirisquen les vacunes. "Treballem amb un equip multidisciplinari per a preparar tot per a traslladar el ritme de persones que es vacunen, així com el control de les dosis", ha afegit.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que l'Hospital General de Castelló usarà l'hospital de campanya per a la vacunació, i ha afegit que tots els departaments estan preparats per a "donar la respostes el més ràpidament possible quan estiga la vacuna".

Sobre aquest tema, ha apuntat que la utilització d'hospitals de campanya o d'altres recursos per a la vacunació a la Comunitat Valenciana es farà en funció del que es considere a cada moment que és més eficaç. "A Castelló es farà en l'hospital de campanya i en altres llocs es farà on corresponga, bàsicament a través dels centres de salut", ha dit.

"La voluntat de Generalitat és immediatament que arriben les vacunes poder fer aquesta primera fase", ha afegit.