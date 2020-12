Coronavirus.- Sanitat confirma la defunció d'una embarassada a Vila-real, el primer de la Comunitat Valenciana

Barceló ha assenyalat que "pareix" que la dona tenia una patologia prèvia, encara que ha indicat que a ella no li correspon donar dades clíniques d'una persona que ha mort "per respecte a la família".

La titular de Sanitat s'ha manifestat així davant els mitjans després de mantindre una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per a analitzar la situació sanitària de la província de Castelló, en ser preguntada sobre aquest tema.

Puig ha qualificat aquesta defunció de "tristesa enorme", com -ha dit- "la que suposa cada dia haver de parlar de persones que moren per aquesta pandèmia". "Aquesta pandèmia és una qüestió terrible, que ha afectat ja milers de persones a Espanya. Massa morts i massa tristesa", ha afegit.

Per açò -ha apuntat el cap del Consell- "aquest nadal no seran com unes altres, doncs hi ha persones que ja no estan amb les seues famílies", i ha manifestat el seu condol a la família d'aquesta jove i a tots les famílies dels valencians que han mort.

Per la seua banda, Ana Barceló s'ha sumat a les paraules de Puig de "solidaritat" amb la família de la dona, i ha lamentat aquest fet que, "en definitiva, com les xifres de defuncions, vé a confirmar que el Covid està ací i, per tant, cal seguir insistint en les mesures de l'autoritat sanitària", ha conclòs.