Comunitat Valenciana sumarà 50.000 tauletes i portàtils escolars i treballa per a passar "del XarxaLlibres a XarxaMòbil"

La Comunitat Valenciana incorporarà pròximament, a través d'un conveni amb el Govern central, 50.000 dispositius -entre ordinadors portàtils i tauletes- per als centres educatius de Primària i Secundària que, a més, se sumaran als 30.000 adquirits per la Generalitat Valenciana per a atallar problemes de bretxa digital durant el confinament per la pandèmia.