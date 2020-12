El sinistre s'ha registrat sobre les 8.00 hores en col·lisionar els dos vehicles per causes no precisades. Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una altra de Suport Vital Bàsic.

L'equip mèdic del SAMU ha assistit una xiqueta de 16 anys per policontusions, que ha sigut traslladada a l'hospital Universitari Sant Joan d'Alacant en l'ambulància de suport vital bàsic.