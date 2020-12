Cvirus.-Barceló demana "tranquil·litat" pels test d'antígens en farmàcies i adverteix del risc de crear falsa seguretat

Barceló s'ha pronunciat en aquests termes en una entrevista en À Punt, recollida per Europa Press, en ser preguntada per si existeix algun protocol per a receptar aquest tipus de test en farmàcies, així com el grau de fiabilitat dels mateixos.

Sobre aquest tema, la consellera ha manifestat que des del seu departament estan "alineats" amb el Ministeri de Sanitat i estudiant quines accions s'han de dur a terme per a no generar una falsa seguretat en els ciutadans davant la possibilitat de no saber si han fet el test correctament o si saben interpretar el resultat.

"Jo aconsellaria que els test es dugueren a terme per recomanació mèdica, perquè es tenen símptomes o perquè en el rastreig es detecta si una persona ha estat en contacte amb algun cas positiu", ha afegit.

Al seu juí, cal portar "molta cura" per a "no generar falsa seguretat", ha insistit. "Fer eixe test és una foto fixa d'eixe moment i pot ser que no tinga la fiabilitat suficient i es puga arribar a transmetre el virus", ha dit.

"Demane tranquil·litat. Hi ha molts missatges i informació que pot confondre a la ciutadania en relació amb para què serveixen aquests test", ha postil·lat.