Cómo secar una camisa (o unas deportivas) en tiempo récord: el invento de Aliexpress para los que tienen prisa

En nuestra rutina semanal, siempre debemos guardar un hueco para las tareas domésticas, menos para barrer el suelo que, para ello, ya contamos con un robot aspirador que haga ese trabajo por nosotros. Sin embargo, nada nos libra de enfrentarnos a la plancha (la labor más odiada por los españoles) o a la colada. Esta última se hace especialmente costosa en invierno o cuando bajan las temperaturas ya que, aunque llevar nuestra ropa sucia hasta la lavadora no requiere esfuerzo, tras tenderla debemos esperar horas (o, incluso, un día entero) a que las prendas estén secas o, de lo contrario, cogerán un olor a humedad nada agradable.

Además, hay ocasiones en las que la camisa que pondría el broche de oro a tu look o esas deportivas que necesitas todavía no se han secado y, por tanto, no puedes contar con ellas para vestirte. Por ello, durante esta temporada, muchos agudizan el ingenio para dar con soluciones que permitan secar la ropa en tiempo récord. Junto a las deseadas secadoras que, sin embargo, no son aptas para todos los hogares por presupuesto y espacio, los tendederos eléctricos son una de las alternativas más demandadas. Eso sí, estos no son aptos para zapatos y si queremos secar una prenda en concreto suponen un gran gasto.

Para estas situaciones, en Aliexpress hemos encontrado la mejor solución: un gadget transformable que emite calor y que es capaz de secar prendas y zapatillas en tiempo récord... ¡y por menos de 20 euros!

La percha secador. AliExpress

Con forma de percha, este dispositivo plegable es la solución perfecta para secar una prenda de ropa que queremos lucir en el momento, ¡aunque acabe de salir de la lavadora! Gracias a su cómoda forma y a la tecnología que incluye, que expulsa aire caliente y lo combina con luz ultravioleta, que simula las condiciones de un día soleado para acabar con la humedad en poco tiempo y, además, eliminar gran parte de las arrugas. Además, es perfecto para eliminar la humedad de zapatos y zapatillas una vez salen de la lavadora. Y es que, uno de los problemas de limpiarlos, es que la parte interior tiende a acumular agua que, más tarde y en contacto con nuestro pie, puede transformarse en un mal olor difícil de quitar. Para ello, solo hay que instalar los tubos en los extremos de la percha y colocarlos dentro de la zapatilla: el aire caliente que expulsarán se encargará de secar las plantillas.

