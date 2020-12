Lo que decía Simón en mayo del exceso de mortalidad por Covid: "Puede ser por infartos, un accidente de tráfico enorme"

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer los datos sobre las causas de muerte durante la primera ola de la pandemia. El recuento eleva a 45.648 los fallecidos por coronavirus, registrados todos de marzo a mayo y que superan en 18.557 las defunciones computadas por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, hasta ahora, el Departamento de Illa ha defendido siempre su recogida de datos. De hecho, en mayor, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que no se podía saber a qué se deben los incrementos de fallecidos.

"No podemos decir a qué se deben esos incrementos" ya que antes se tienen "que asociar a una causa", aseguró en una rueda de prensa en mayo, y puso varios ejemplos: "No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infarto, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad".

El epidemiólogo declaró en su momento que se desconoce qué parte de esa "mortalidad general" es "directamente achacable al coronavirus" y qué parte no, puntualizaba que los retrasos de algunos enfermos en acudir a los servicios sanitarios puede haber tenido también "un impacto, aunque fuera menor", en la mortalidad asociada a la Covid, de modo que los datos del Sistema MoMo y los del ministerio son "perfectamente compatibles".

El informe publicado por el INE este jueves distingue que dentro del grupo de enfermedades infecciosas, el coronavirus aparece como la causa de muerte más frecuente, con 32.652 muertos con el virus "identificado" y 13.032 con el virus "sospechoso"; en ese período Sanidad había contabilizado 27.127 fallecidos.

Además, el INE considera que estos datos son de la máxima fiabilidad, ya que se obtienen de los certificados médicos de defunción en los cuales se especifica la causa de la muerte.