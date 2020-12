La Filmoteca repasa la deriva de Siria "de la primavera de la revolución al infierno de la guerra"

Según ha indicado la Generalitat en un comunicado, se trata de un ciclo "que no se limita a mostrar la guerra y sus terribles consecuencias, sino que se remonta al 2005 ('A Flood in Baath Country'), con el objetivo de intentar ofrecer el contexto necesario y para entender la compleja realidad del país": "la falta de libertades que encendió la mecha de una protesta pacífica contra el régimen de Bashar al Assad en 2011, que se convirtió después en una revolución armada y acabaría derivando en una sangrante guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales".

El ciclo se compone de una selección de siete películas producidas en Siria o dirigidas por cineastas de origen sirio, "de ahí su gran valor como testigos en primera persona de la evolución del conflicto y el horror de la guerra".

'Our Terrible Country', acompaña al intelectual Yasim al Haj Saleh en su intento de abandonar el país; 'The Retorn to Homs', 'The War Show' y 'Para Sama' han sido filmadas durante años en el corazón de la protesta.

Otros títulos del ciclo aportan el punto de vista de las personas sirias refugiadas: 'Queen of Syria' es un relato de empoderamiento a través del teatro protagonizado por un grupo de mujeres en un campo en Jordania; 'Taste of Cement' utiliza de manera metafórica, y muy poderosa visualmente, el contraste entre la construcción de edificios por parte de obreros sirios refugiados en Beirut y la destrucción de sus casas en su país de origen.

Siete películas "valientes y necesarias" para la sensibilización de la ciudadanía en torno del sufrimiento de un pueblo que se ha visto obligado a huir de una guerra sangrante, y que al llamar a las puertas de Europa buscando asilo, las ha encontrado cerradas.