Chivite dice que no va a consentir que se diga que la comida con una empresa estaba fuera de la ley

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre la valoración por parte del Instituto de Salud Pública y Laboral de la citada comida y ha manifestado a este grupo que "no voy a consentir que se diga que -la comida- está fuera de la ley y si tiene alguna sospecha ponga una denuncia".

La presidenta ha señalado que en dicha comida "se cumplió la norma y las recomendaciones en cuanto a distancia y medidas de seguridad" y ha añadido: "¿O no hay comedores en los centros de trabajo donde los trabajadores comen todos los días?". A su juicio, en Navarra Suma "están en la estrategia de difama que algo queda".

María Chivite ha indicado que "tengo por costumbre comer todos los días y lo suele hacer en mi centro de trabajo, en el Palacio de Navarra y a veces lo hago con personas, entidades, empresas". Ha manifestado que, según la normativa, "hay actividades a las que no se aplica el límite de permanencia de grupos de personas, que es de 6, como las laborales e institucionales".

La presidenta se ha dirigido a Navarra Suma para decir que "no se cuántos y dónde comen en su grupo parlamentario al menos los jueves de pleno; comen aquí y en su despacho".

Ha criticado Chivite que "están dañando la reputación de una empresa, por hacer daño al Gobierno, por desgastar a un Gobierno" y ha añadido que "están arrastrando a esta Comunidad por el barro de manera diaria".

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha señalado que "en octubre se cerró la hostelería en Navarra porque se generaban espacios sin mascarilla o donde es difícil mantener la distancia y hoy siguen cerrados, salvo las terrazas, y las comidas en casa con no convivientes están prohibidas". "¿Cómo iba a reconocer la presidenta que ha incumplido la legalidad?", se ha preguntado, para criticar que desde el Ejecutivo "utilizan la mentira, faltan a la verdad de forma habitual".

Ha censurado que la jefa del Ejecutivo "no reconoce el error y se siente orgullosa por la comida". "Usted no comía en su mesa de trabajo, comía en mesa con mantel y con personas de fuera de unidad de convivencia", ha dicho, para señalar que "nos da igual lo que come pero no nos da igual que pida sacrificios a los ciudadanos y usted no cumpla con ellos".

En su opinión, "no es tontería saber si es usted ejemplar; es relevante lo que usted hace o deja de hacer". "Usted ordena a los navarros que no coman en una mesa con personas de fuera de su unidad convivencial y les dice que les multará", ha dicho Alvárez, quien ha señalado que la comida de la presidenta con una empresa era "perfectamente prescindible". "Pudo tener esa reunión de trabajo con mascarillas sin comida y bebida de por medio", ha asegurado.

Ha dicho la parlamentaria que "si lo hacemos los ciudadanos somos mala gente y somos insolidarios; si lo hace usted es una comida de trabajo". "Usted no está por encima de las normas ni de la prudencia. Usted tiene que ser más prudente que nadie y si la podía haber evitado la tenía que haber evitado", ha concluido.