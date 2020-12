Díaz reúne la semana que viene a patronal y sindicatos para abordar la subida del salario mínimo en 2021

Se acerca el final de año y el Gobierno tendrá que tomar una decisión sobre si el año que viene vuelve a subir el salario mínimo interprofesional (SMI), aunque hay señales de que esta vez puede que no se repita lo de 2020. El Ministerio de Trabajo reunirá la semana que viene a patronal y sindicatos para escuchar sus propuestas. Al encuentro irá sin una propuesta concreta de subida y con la advertencia que este jueves lanzó la CEOE, que cree que "no es el momento" con al que "está cayendo".

Según indican en Trabajo, se trata de una "consulta previa" a los agentes sociales en la que el Ministerio no acudirá ni con la decisión de subir el SMI ni de no subirlo, de manera que las dos opciones están abiertas y esta posibilidad de congelar el salario mínimo en 950 euros para el año que viene no se descarta.

Es una posibilidad que en los últimos días está siendo abonada por distintos miembros del Gobierno, entre ellos, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que recuerdan que el compromiso de la legislatura es que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio en 2023, algo que CCOO cuantifica en unos 1.000 euros netos al mes.

A principios de este año, la subida del salario mínimo se convirtió en todo un golpe de efecto de nuevo gobierno de coalición, su primera decisión y el primer acuerdo con patronal y sindicatos al que luego han seguido otros. Por eso, de cara a 2021, contrasta con que en Trabajo afirman que de momento no se sabe si va a haber una nueva subida y tenga todavía pendiente escuchar a los agentes sociales a solo una semana del Consejo de Ministros que tradicionalmente toma una decisión sobre el salario mínimo, el penúltimo del mes de diciembre.

CCOO quiere subida y la CEOE no cree que sea el momento

En este escenario, Trabajo escuchará a los sindicatos pedir una subida para 2021 que en CCOO no tiene todavía cuantificada. En todo caso, fuentes de esta organización no ocultan su sorpresa al saber que el Ministerio quiere conocer su opinión al respecto en lugar de hacer una propuesta.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apuntado que "no es el momento" de hablar de subir el salario mínimo "con la que está cayendo y con las empresas, especialmente del sector servicios, en situación "vulnerable".

Según ha dicho, "no hemos empezado a hablar", algo que harán la semana que viene en lo que Garamendi ha calificado de "un diálogo social recortado", porque patronal y sindicatos "pueden opinar pero es el Gobierno el que tiene que decidir".