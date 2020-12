Ana Rosa critica a las chicas que bailan 'twerk' por las calles de Málaga: "Les faltó ponerse delante del nacimiento"

Dos jóvenes estudiantes han levantado una gran polémica en las redes sociales y entre los vecinos de Málaga por bailar twerking como iniciativa navideña. Las dos bailarinas recorrieron las principales calles de la ciudad andaluza para mostrar su disciplina en un entorno navideño, junto a las luces que decoran la calle Larios y la Plaza de la Constitución.

Los más críticos alegan que este entorno no sería el más indicado para demostrar esta disciplina de baile. Además, algunos vecinos han criticado que este baile se realice en el centro de Málaga ante la mirada de los transeúntes, incluidos niños. Este jueves, la presentadora Ana Rosa Quintana se ha unido a las críticas de este polémico baile navideño y ha defendido que se practique esta disciplina en otro tipo de escenario.

"A mí me parece que cada uno pude bailar lo que le parezca, pero en otro sitio, ¿no? Solo les ha faltado ponerse delante del nacimiento", ha comentado la conductora del programa. Algunos colaboradores del magazine matutino han apoyado el argumento de Quintana, frente a Patricia Pardo que traduce el gesto de las jóvenes estudiantes como una reivindicación de la libertad de la mujer.

La presentadora ha insistido en que esta iniciativa particular no representa a la Navidad y que estas chicas pueden expresar su arte en locales o teatros. "A mí delante de la estrella el movimiento de cachete, pues... me parece que no hay necesidad de molestar y de ser irreverente", ha sentenciado la comunicadora.

"A mí me parece estupendo que las mujeres bailen como les de la gana y que enseñen lo que les de la gana. Además, creo que es una gran campaña y van a conseguir que todo el mundo estemos hablando de Málaga", ha añadido Patricia Pardo. "Perdona, como si lo hacen en pelotas, pero a mí me parece que no es el sitio", ha corregido Ana Rosa.