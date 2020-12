La Generalitat Valenciana posa en marxa l’Oficina Valenciana de la Reconstrucció

Huit alts càrrecs del Consell, a més dels tècnics, formen l'Oficina Valenciana de la Reconstrucció que està "treballant des de l'austeritat més absoluta" en la coordinació dels projectes que optaran a rebre fons europeus. Per a aquesta labor, ha realitzat contractes de serveis de consultoria externa perquè els seus "recursos humans són limitats".

Així ho ha argumentat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, aquest dijous en la seua compareixença en la Comissió d'Assumptes Europeus de les Corts, on ha comparegut per a explicar la posada en marxa d'aquesta oficina. Aquest organisme, que s'emmarca en Presidència, "permetrà agilitar, coordinar i canalitzar l'elaboració d'iniciatives que contribuïsquen a eixir de la crisi".

Soler ha detallat que formen part de l'oficina el secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig; el secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero; el subsecretari de la Conselleria de Participació, Cristian Veses; la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez; la directora general de Relacions amb la Unió Europea, Daría Terrádez; el director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes, Jorge Alarte; el director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo, i la directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona, Adoración Guamán.

En total, quatre alts càrrecs són de Presidència, dues d'Hisenda, un d'Habitatge i un altre de Participació. Per partits, tres han sigut nomenats pel PSPV-PSOE (Alarte, Calabuig i Pérez), altres tres per Compromís (Gamero, Iranzo i Terrádez), una per Podem (Guamán) i un altre per Esquerra Unida (Veses).

Soler ha defensat que aquests participants "representen a la pluralitat" del Govern valencià i ha assegurat que "no cobraran més" per aquesta funció. "Dedicaran més temps, això sí, i tal vegada seran les seues famílies les que es vegen més afectades", ha comentat. Per això, ha insistit que aquesta comissió "no és un luxe, és una necessitat".

"Incubadora de projectes"

En aquest sentit, Soler ha explicat que "la posada en marxa d'aquesta oficina jugarà un paper fonamental per a maximitzar les possibilitats d'èxit de les iniciatives valencianes perquè no podem perdre ni un euro", i ha agregat que "és una incubadora de projectes per a garantir el major èxit possible".

Per a dur a terme la seua labor de coordinació i canalització de les iniciatives, l'Oficina Valenciana de Recuperació dialogarà amb "tots els agents implicats; assessorarà empreses i administracions; dinamitzarà projectes estratègics i efectuarà el seu seguiment; identificarà possibles problemes de gestió, i també proposarà mesures de millora dels projectes presentats".

A més, Soler ha confirmat que des de la Direcció General responsable de l'Oficina de Recuperació, s'està fent ja "un important treball de mobilització i d'intercanvi de punts de vista amb els agents econòmics i socials perquè participen des de l'inici en el procés de reconstrucció en base a les seues necessitats". També treballen en la formació d'un equip de treball per a la gestió d'aquests fons.

"Només el mes de novembre s'han celebrat vint reunions amb conselleries, nou reunions amb representants d'empreses líders de sectors com l'energia, l'aigua, les telecomunicacions, el transport o la consultoria, diverses reunions amb entitats com la CEV, AVE, UPV, o la FVMP, entre altres, així com reunions de treball amb representants de la Comissió Europea i de la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda", ha apuntat el conseller.

Fruit d'aquesta labor de coordinació i consulta s'han creat tallers i grups de treball estructurats al voltant d'eixos temàtics vinculats directament amb l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació.

Projectes abans de 2023

D'altra banda, ha defensat que els projectes de recuperació després de la pandèmia que reben fons europeus hauran de concentrar-se entre 2021 i 2023 perquè "produïsquen l'objectiu desitjat", la qual cosa obliga a la Generalitat a "ser molt resolutiva i eficaç".

"Estem preparats per a pujar-nos al tren del finançament europeu, liderant la captació de fons de reconstrucció", ha manifestat Soler, al mateix temps que ha incidit en què "és fonamental no esperar a conéixer el detall concret del pla europeu per a començar a treballar". En aquest sentit, ha defensat "aprofitar aquesta oportunitat per a convergir amb Europa i les regions més dinàmiques d'Espanya".

"Europa ha posat a l'abast de totes les regions un fons de reconstrucció per import de fins a 750.000 euros per a fer front als efectes econòmic-sanitaris i socials que està produint la pandèmia. I en aquest sentit, en coordinació amb els sectors productius de la Comunitat Valenciana hem de dissenyar el major nombre de projectes possibles, alineant-los als objectius marcats per Unió Europea de digitalització, sostenibilitat, lluita contra el canvi climàtic i resiliència", ha explicat Soler.

No obstant això, Soler ha indicat que aquests fons tindran "moltes dificultats", i ha posat com a exemple el veto d'Hongria i Polònia, malgrat que espera que se supere. També ha citat que aquest finançament requerirà de "plans nacionals", i en aquest escenari, el Consell "ha d'estar preparat".

"Cal prendre la davantera i començar a parlar amb tots els sectors, analitzar el nostre punt de partida, dialogar amb l'administració de l'estat i identificar les àrees d'oportunitat", ha agregat.

Estratègia Valenciana per a la Recuperació

El conseller d'Hisenda també ha detallat durant la seua intervenció l'evolució del disseny de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació, que proposa una primera selecció de 14 grans projectes tractors, que suposaran inversions entorn de 12.000 milions "amb un alt potencial per a captar fons europeus i per a generar un impacte molt important sobre l'economia i l'ocupació a curt i mitjà termini".

"Els projectes tractors que tenim identificats i valorats estan en condicions d'incorporar-se immediatament al Pla Nacional de Recuperació. Però això no significa que es tracte d'una llista tancada. Continuem treballant per a posar en marxa altres actuacions, que es podran anar definint quan es coneguen els detalls de les normes europees que regulen els fons Next Generation EU", ha explicat Soler, qui ha recordat que la Generalitat té previst mobilitzar més de 21.000 milions en el període 2021-2027.

De moment, els projectes identificats són la Digitalització dels serveis públics i del teixit productiu; Reforç de la resiliència; el Pla Recuperatur CV centrat en el turisme; Aposta per les cadenes de valor de sectors clau; la Gestió eficient dels recursos hídrics; Despoblament i preservació de la biodiversitat; Energia sostenible, arquitectura bioclimàtica i sostenibilitat energètica; Infraestructures per a la competitivitat i la transició ecològica; Educació i oportunitats per a joves; Cura de persones; Igualtat de gènere en la societat; Economia digital i avanç del coneixement.

"Aconseguir la mobilització de tots eixos recursos i fer possible la seua execució en un termini extraordinàriament breu, de tot just tres anys, requereix comptar amb una estructura tècnica i de seguiment i participació adequades i ací estem dirigint els nostres esforços", ha conclòs el conseller.

En resposta als diputats, Soler ha parlat del "efecte rebot" que podria donar-se el pròxim any. "Quan les coses van malament, l'economia valenciana pateix més que l'espanyola, i l'espanyola, més que l'europea. Però quan van bé, el rebot és major ací. Això és bo o dolent? És. Simplement, és", ha agregat.