Podemos-IU acusa a Salvador de lanzar "falsedades" sobre la llegada de inmigrantes con un mensaje "xenófobo"

La coalición se ha preguntado en una comparecencia informativa por qué Salvador lanza "declaraciones llenas de mentiras si conoce perfectamente los protocolos sanitarios que se siguen cuando llegan personas a las costas granadinas, como sucede a diario en el mismo Puerto de Motril", han recalcado el portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, y la concejal Elisa Cabrerizo.

"El alcalde debe conocer cuál es la normativa de recepción y acogida de las personas que entran por el Puerto de Motril", ha subrayado Cabrerizo, que ha matizado que "si no lo sabe hay un problema, pero si conociéndolo sigue lanzando mensajes falsos, el problema es aún mayor".

La edil ha explicado que a los que han llegado al Aeropuerto Federico García Lorca, en Chauchina, en el área metropolitana de Granada, se les ha practicado antes una PCR y se les ha puesto en cuarentena, y "cuando ese tiempo ha pasado y si no ha lugar a la devolución, Migración se hace cargo de ellas y son personas que pueden moverse libremente".

"Esta normativa la conoce el alcalde y la Junta, y sabe que estos inmigrantes, además de llegar sanos, o se desplazan con sus familias o bien se acogen a los recursos de la Secretaría de Migraciones", añade la concejala.

Cabrerizo ha sostenido que "decir que en Granada se suelta a 200 personas a su libre albedrío, no es más que un discurso xenófobo, aporófobo y falso", y ha reclamado al alcalde su responsabilidad directa "con las más de 200 personas sin hogar que sí viven en las calles y a las que no se les realiza PCR ni se les controla la enfermedad, cuando es su competencia y no ha puesto ningún recurso para ellos".

Ha recalcado, por otro lado, que Andalucía es "la última comunidad en número de rastreadores", por lo que ha tachado de "oportunismo político" el "discurso lamentable" que se ha escuchado estos últimos días.

El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, ha recordado que "hay confinamiento, pero existe la libertad de tránsito", y que estas personas han llegado en un vuelo ordinario, no fletado por el Gobierno, y "tras realizarse la PCR, han subido a un vuelo con su propio dinero".

Cambril ha señalado que "lo que está pasando aquí recuerda tristemente a lo que pasó en Alemania entre el 32 y el 45: se está demonizando a la gente pobre" y también ha hecho alusión a otra de las desafortunadas declaraciones del alcalde, en "las que señaló que si se daba solución a las personas sin hogar, se crearía un efecto llamada".

"Este es un discurso incalificable y peligroso, que afortunadamente la gran mayoría de la ciudadanía no comparte", ha sentenciado el portavoz, para quien es "inconcebible" que Salvador "señale a estas personas como si fueran apestadas y se nombre adalid de la lucha contra el Covid, cuando él ha convertido este Ayuntamiento en un foco de infección y ha permitido, pese a todos los avisos, que la ciudad se colapse por no aplicar medidas ni control".