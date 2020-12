La séptima edición de Pamplona Negra se celebrará en mayo

Tradicionalmente programado en enero, la actual situación de emergencia sanitaria y la incertidumbre de la evolución de la pandemia tras las fiestas navideñas han empujado a la organización a posponer la fecha con el fin de "preservar y proteger la salud tanto de invitados como del público que cada año acude a la Sala Cámara de Baluarte".

Para hacer más amena la espera hasta mayo, Filmoteca de Navarra -organizador del Festival junto a Baluarte- ha programado tres películas de cine negro que se podrán ver en el auditorio pamplonés en enero, coincidiendo con la semana en la que debería haberse celebrado la cita noir, y que contarán con la habitual presentación previa a cargo de su director, Alberto Cañada. La selección de películas está hecha bajo el denominador común del cine negro británico, centrado en su época dorada (en torno a los años 50).

El miércoles 13 de enero se proyectará Larga es la noche (Odd Man Out, Carol Reed, 1947); el jueves 14, La noche en la ciudad (Night and the City, Jules Dassin, 1951); y el viernes 15, Victim (Basil Dearden, 1961). Las entradas se pondrán a la venta próximamente, ha informado Baluarte.

Además, como aperitivo a la celebración de la edición de 2021, las redes sociales del Festival y de Baluarte se harán eco de tres entrevistas que la directora del festival, Susana Rodríguez Lezaun, realizará a reconocidos autores de novela negra, como Manel Loureiro, María Oruña y Álvaro Arbina.