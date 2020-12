Steisy reivindica a La Veneno para los libros de Historia: "Franco está en los libros y no enseñó nada"

La colaboradora televisiva y exconsursante de realities Patricia Steisy lleva tiempo reivindicando la figura de Cristina Ortiz, La veneno, además de muchas otras causas feministas, con las que la televisiva se vuelca.

Sin embargo, Steisy recibió comentarios negativos que alegaban que La Veneno no representa ningún tipo de referente cultural, algo que enfadó a la joven, que tiene un millón de seguidores en Instagram.

Precisamente en esa red social, en un stories, se quejaba y comparaba la importancia de La Veneno con otro personaje histórico: el dictador Francisco Franco.

"Toda la gente que dice que La Veneno no es historia de España y que no es cultura ninguna porque no enseñó nada... Franco tampoco enseñó una mierda, nada más que a matar a gente y a matar a nuestros abuelos y mira, está en los libros de historia", decía Steisy con tono encendido.

A raíz de su argumento la exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa siguió subiendo mensajes de apoyo y de otras mujeres a las que se silenció a lo largo de la historia y que no aparecen en los textos estudiantiles.