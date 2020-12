Global Omnium fa el salt als EUA i monitoritza una ciutat de Vermont per a detectar Covid en l'aigua residual

Global Omnium ha començat ja les labors per a monitoritzar la ciutat de Burlington, a Vermont (els EUA), per a detectar i frenar la propagació de la Covid-19. Segons ha informat la companyia en un comunicat, aquest nou contracte és un "pas estratègic" per a l'empresa, que ja es troba fent costat a ciutats clau en els estats de Califòrnia, Texas, Vermont i fins i tot a Mèxic, amb la seua tecnologia per a la gestió del cicle integral de l'aigua.

Global Omnium ha obert durant l'últim any dues oficines a Nova York i Colorado i ha constituït GOAigua USA, a partir de la qual es desenvoluparan els nous contractes. Per a aquesta fi s'ha incorporat un ampli equip de professionals experimentats en enginyeria, experts desenvolupadors, en gestió de dades.

A Espanya, València va ser la primera ciutat on es va començar a monitoritzar la presència de Covid en l'aigua residual. Posteriorment, es van anar sumant altres ciutats de la Comunitat Valenciana així com en altres regions d'Espanya, de manera que, en aquests moments, ja s'han analitzat més de 17.000 mostres d'aigua.

Burlington és la primera ciutat americana en la qual Global Omnium ha implementat aquest pioner mètode que avança en fins a 10 o 15 dies l'aparició de brots en detectar-se la seua presència en aigües residuals. L'operativa de treball consisteix a arribar aigües amunt a través de col·lectors i embornals fins a trobar el focus de contagi.

Això permet a més monitoritzar i arribar fins als propis edificis "amb el que es poden protegir col·lectius més vulnerables", ha detallat la companyia. En el cas de Burlington, es va començar a treballar el mes d'octubre passat a partir d'un Pla de Mostreig acordat amb les autoritats locals i amb el Departament de Salut de Vermont.

Esdeveniments de transcendència

Més de dos mesos després, s'han produït esdeveniments d’"enorme transcendència social" en USA com Halloween, les eleccions presidencials o Acció de Gràcies i SARS GOAnalytics s'ha demostrat una eina "important" per a previndre i contindre la presència del virus a la ciutat, segons l’empresa.

El director d'Innovació de Burlington, Brian lowe, ha subratllat que SARS GOAnalytics "està ajudant la ciutat a aconseguir els seus objectius, a mantindre obertes les escoles i universitats i protegir als ciutadans". "Burlington està posant l'accent principalment en la protecció dels grups de risc mitjançant un monitoratge estret de les zones clau, com les residències per a la tercera edat", ha dit.

Aquest programa inclou la integració de les dades de mostreig de diferents estacions depuradores i entrades del clavegueram en la plataforma GoAigua SARS Analytics, on es combinen amb dades demogràfiques, socioeconòmiques, de salut i de consum d'aigua en temps real.

En sintetitzar la informació de diferents fonts de dades, GoAigua proporciona recomanacions i guies d'actuació en línia amb les establides pel Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC).

"Després d'un procés competitiu, GoAigua va ser seleccionada per a implementar aquesta fase del seu Programa d'Epidemiologia per la seua experiència en aigua, les aigües residuals i l'analítica. La seua plataforma centrada en les dades crea coneixements processables i en temps real que ens ajudaran a prendre decisions informades, per a mantindre als nostres ciutadans segurs durant aquest temps", ha assegurat Lowe.

A més, els funcionaris de Burlington i el Departament de Salut de Vermont estan treballant juntament amb l'equip de GoAigua per a detectar brots de manera primerenca, comprendre com s'està propagant el coronavirus, prendre mesures proactives i dirigir les proves a les zones més afectades. Aquest programa està integrat amb altres accions i iniciatives que busquen donar una major seguretat a la població de la ciutat més gran de Vermont.

Abans d’hivern

La posada en marxa actual obeeix a la necessitat que estiga en funcionament abans d'hivern, ja que "els experts opinen que els pròxims mesos poden ser especialment perillosos per la combinació del Covid-19 amb la grip estacional".

Global Omnium ha arribat també a un acord amb les Universitats de Florida i de George Mason per a monitoritzar els seus respectius campus per a previndre la propagació i frenar la presència de virus en les seues instal·lacions. Entre ambdues, reuneixen milers d'estudiants, i es troben entre les més importants dels seus estats.