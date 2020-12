Detienen en Valencia a 16 inmigrantes llegados de Canarias, dos de ellos positivos en Covid-19

16 inmigrantes llegados de Canarias han sido detenidos este jueves en Valencia por la Policía Nacional, dos de ellos dando positivo en Covid-19 tras realizársele las pruebas PCR correspondientes.

Tal y como lo establece el protocolo, estas personas han sido trasladadas a Alicante, los dos contagiados serán hospitalizados, mientras que el resto deberán guardar cuarentena en el hospital de campaña.

La Delegación del Gobierno ha explicado que se tuvo conocimiento de que había 16 migrantes procedentes de Canarias detenidos en la comisaría de Zapadores de Valencia la tarde del pasado miércoles. Aún así, por el momento no han recibido ningún tipo de información sobre los motivos de dichas detenciones.

Respecto a las llegadas masivas a la Comunidad Valenciana de migrantes indocumentados y sin PCR que ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP), fuentes del Gobierno precisan que este mismo no tiene constancia de esas llegadas ya que no han fletado ningún avión, sino que han llegado por sus propios recursos y en vuelos comerciales.